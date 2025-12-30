Elkerülhetetlen a kiadások visszafogása 2027-ben a költségvetési tanács szerint – a nap hírei

Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP-arányosan 1,7 százalékponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadósság csökkentésének pályájára.

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a főváros bizonytalan pénzügyi helyzetével indokolta a döntést. A főpolgármester a történteket a Budapest-ellenes kormányzati politika következményének tartja.

Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte: a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott, 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt.

Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól - írta közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte: a 20 tonna fölötti tranzit- és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán - jelentette ki a Kreml szóvivője. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök.

Heteken belül vége lehet az ukrajnai háborúnak a lengyel miniszterelnök szerint. Donald Tusk úgy tudja, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába a béke biztosítása érdekében – erről számolt be a lengyel TVP hírportál. A lengyel kormányfő szerint az amerikai biztonsági garanciák jelentik a fő okot az optimizmusra. Egyelőre sem Kijev, sem Washington, sem más európai vezető nem erősítette meg az információt.

Fehéroroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétaredszert. Az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben.

Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon. Ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelőberendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határai mentén.

Jóváhagyta 1,8 milliárd dollár értékű járőrgépek eladását Dániának az Egyesült Államok. Az amerikai kormány annak ellenére döntött így, hogy a két ország között újra feszültség alakult ki Grönland miatt.

Kemény válaszlépéssel fenyegette meg a Hamászt az amerikai elnök, ha nem teljesíti rövid időn belül a leszerelésre tett vállalását. Donald Trump erről azután beszélt, hogy fogadta az izraeli kormányfőt. Az amerikai elnök úgy vélte: Izrael eddig teljes mértékben betartotta a gázai tűzszüneti tervet.

Megtámadta a jemeni szeparatistáknak szánt fegyverszállítmányokat a Szaúd-Arábia vezette koalíció. Jemen elnöki vezetői tanácsának irányítója rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Az Egyesült Államok 2 milliárd dollárt ígért az ENSZ-nek humanitárius segélyekre 2026-ra. A kötelezettségvállalással Washington alapjaiban kívánja megreformálni az ENSZ humanitárius tevékenységéhez nyújtott segítség finanszírozási módját.

Iránban párbeszédet ígért a gazdasági válság miatt tüntetőkkel az elnök. Maszúd Peszeskján utasította a belügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot a tiltakozó mozgalom képviselőivel. A kormány reformokat tervez a bank- és pénzügyi rendszerben, valamint intézkedéseket hoz a lakosság vásárlóerejének megőrzésére.

A török rendőrség 357 embert vett őrizetbe egy, az Iszlám Állam terrorszervezet elleni műveletben. Az akciót egy nappal azután indították, hogy három rendőr és hat iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban Törökország északnyugati részén.

Románia építi meg az első autópályaszakaszt Moldova Köztársaságban. A beruházás becsült költsége 4,7 milliárd lej, amelyet az uniós SAFE program finanszíroz, és magában foglalja az autópálya első 5 kilométerének megépítését is.

Kínában megnyitották a forgalom előtt a világ jelenlegi leghosszabb autópálya-alagútját – írja a HVG. A több mint 22 kilométer hosszú alagút egy új, 324,7 kilométeres gyorsforgalmi út része a Hszincsiang–Ujgur Autonóm Területen.

Áramellátási hiba miatt leállt a forgalom a Franciaországot Angliával összekötő Csalagúton. Az Eurostar törölte összes mai járatát és arra kérte az utasokat, hogy lehetőség szerint ki se menjenek a vasútállomásra. A brit és a francia oldalon is hatalmas autósorok alakultak ki, járművek százai várnak a terminál előtt.

Újra keresik Malaysia Airlines csaknem tizenkét éve eltűnt Boeing gépét az Indiai-óceánban. A brit–amerikai Ocean Infinity mélytengeri robotikai vállalat abban bízik, hogy a világ legfejlettebb víz alatti drónjaiból álló flottájával végre megoldhatja a tragikus rejtélyt.

Veszélyhelyzetet hirdettek New York államban az észak felől érkező téli vihar miatt, amely helyenként rövid idő alatt 50 centimétert meghaladó friss havat szállított az Egyesült Államok északkeleti részébe. A vihar óránként 100 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel közlekedési fennakadásokat okozott, kedd reggelig légijáratok százait törölték, és több mint 5 ezer repülőgép késve közlekedett.