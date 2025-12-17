Eurobarometer: A magyarok többsége bízik az Európai Unióban

Az Eurobarométer az Európai Unió intézményeinek hivatalos közvélemény-kutatója, amely 1974 óta évente két alkalommal kéri ki a tagállamok lakóinak véleményét. Magyarországon ezer embert kérdeztek meg. Az eredményekről Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője beszélt az InfoRádióban.

„Az Európai Unióba vetett bizalom, az arról alkotott kép javult. Magyarországon például a bizalmi index 9 százalékponttal 57 százalékra növekedett” – mondta a képviseleti vezető. Úgy véli, ez annak is szól, hogy a magyar emberek látják az uniós tagság előnyeit, és azt is érzik, hogy a minket körülvevő gazdasági és biztonsági kihívásokra az európai országok összetartása a válasz, semmint hogy az államok külön-külön próbáljanak ezekre a kérdésekre választ találni.

A legfőbb problémáknak Ukrajna Oroszország általi megszállását, a bevándorlást és a gazdasági helyzetet látják, amikre érdemes és fontos közös megoldást keresni

– tette hozzá. A felmérés szerint a magyarok 53 százaléka nem bízik saját kormányában, ami enyhe javulást mutat a tavaszi adatokhoz képest. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Európai Unió polgárainak 63 százaléka bizalmatlan a saját kormányával szemben. Zupkó Gábor szerint látható, hogy a megkérdezettek jól elkülönítik az adott ország és az Európai Unió előtt álló kihívásokat.

Amikor magyar állampolgárokat kérdeztek arról, miket tekintenek a Magyarországra nézve legfontosabb problémáknak, akkor az áremelkedéseket, az inflációt, a megélhetést, az egészségügyet és a gazdasági helyzetet említették, míg

az EU felé olyan közös elvárásokat fogalmaztak meg, mint a biztonság, a bevándorlás és az európai gazdaság.

A magyarok 23 százaléka határozottan, 54 százaléka valamennyire érzi magát uniós állampolgárnak, míg 19 százalék nem igazán, 4 pedig egyáltalán nem.