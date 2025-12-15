ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierő „hurrikánvadászai” a Melissa nevű hurrikán szemébe repülnek.
Nyitókép: ABC News/YouTube

Jó hír, ilyen idő lesz a karácsony előtti utolsó héten

Infostart

Az évszakban szokásosnál enyhébb idő lesz, kevesebb felhővel.

Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is, de elsősorban a hét elején kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke nagyrészt 3-8 Celsius-fok között alakul – derül ki a HungaroMet Zrt. vasárnapi előrejelzéséből.

Hétfőn legalább napnyugtáig borult, többfelé párás, foltokban ködös időre van kilátás szitálással, majd nem kizárt, hogy délnyugaton és esetleg a Tiszántúlon itt-ott felszakadozzon a felhőzet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul, nyugaton valószínűek a legalacsonyabb értékek.

Kedden nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol kevesebb, szakadozottabb lesz a felhőzet. Helyenként szitálás fordulhat elő. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok között várható a hőmérséklet, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3-8 fokra van kilátás.

Szerdán általában felhős, egyes részeken továbbra is borult, párás idő valószínű és néhol gyenge eső lehet. A délkeleti szél csupán néhol lengedezhet. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4, délután 3 és 9 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön általában felhős, egyes részeken borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, és néhol kisebb eső, szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután nagyrészt 4 és 9 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű., néhol szitálás, kisebb eső is előfordulhat. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, délután nagyrészt 3-8 fok valószínű.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, néhol szitálhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután 4-10 fok várható.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, néhol kisebb esővel. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között várható a hőmérséklet, kora délutánra 4 és 10 fok közé melegszik fel a levegő.

Kezdőlap    Belföld    Jó hír, ilyen idő lesz a karácsony előtti utolsó héten

időjárás

előrejelzés

felhő

köd

pára

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Miközben Ukrajna frontvonalain nap mint nap dörögnek a fegyverek, az ország nyugati részén egy csendesebb, de talán végzetesebb válság bontakozik ki: a népesség lassú elfogyása. Elhagyott szülészeti osztályok, bezárt iskolák, üres falvak miatt felmerül a kérdés: ha egyszer véget ér a háború, ki lesz, aki újjáépíti az országot?
 

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Milák Kristófot nagyon hiányolja, mert „akkora úszó, mint amekkorát a Föld nem látott”, de van, ami a sikereknél is meghatározóbb, ez pedig az Úszó nemzet program és az Edzői mentorprogram, ami iránt szerte a nagyvilágban érdeklődnek, nem is akárkik. Az úszóprogram pedig vagy tíz sportágat el tud látni versenyzőkkel, akár hosszú távon is, hisz ki tudja, ki vezeti majd a sportágakat 10-15 év múlva. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya értékelte az évet.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

A devizapiaci üzletkötők úgy fogalmaznak, hogy „a magas kamatozású devizák a lépcsőn mennek fel, és lifttel le”. A forint kapcsán sokáig nem fenyegetett ez, az elmúlt egy évben azonban komoly pozíciók épültek fel, és már látszottak annak jelei, hogy egy-egy hír heves reakciókat tud kiváltani a befektetőkből. Még korai arról beszélni, hogy jelentős forintgyengülés jönne, azonban a carry trade jellegzetessége alapján, ha fordul a hangulat, akkor az nagyot szólhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It was pandemonium': Jewish community in shock after deadly Bondi Beach attack

'It was pandemonium': Jewish community in shock after deadly Bondi Beach attack

Fifteen people were killed and dozens injured in the attack, which targeted a Hanukkah celebration on Bondi Beach.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 05:36
„Nem razzia”: elárulta a rendőrség, mit csinálnak a gyermekvédelmi intézményekben az egyenruhások
2025. december 14. 21:45
Támadás a hanuka ellen – a nap legfontosabb hírei
×
×
×
×