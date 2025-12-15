„Gyorsan jöjjetek” – 4 éves kisfiú hívta a mentőket az édesanyja miatt

Az OMSZ mentésirányítója végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról. A helyzet felmérését követően a rutinos szakember arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Ezt követően a helyszínre érkező mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné. A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kifiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

A hanganyag részlete a betegjogok védelme érdekében vágott formátumban hallgatható meg:

„Szívből gratulálunk a bátor kisfiúnak és a mentés minden résztvevőjének!” – zárul a Facebook-bejegyzés.