Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

„Gyorsan jöjjetek” – 4 éves kisfiú hívta a mentőket az édesanyja miatt

Infostart

Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 4 éves kisfiú Budapesten. Amikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót.

Az OMSZ mentésirányítója végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról. A helyzet felmérését követően a rutinos szakember arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Ezt követően a helyszínre érkező mentők megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné. A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kifiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

A hanganyag részlete a betegjogok védelme érdekében vágott formátumban hallgatható meg:

„Szívből gratulálunk a bátor kisfiúnak és a mentés minden résztvevőjének!” – zárul a Facebook-bejegyzés.

Kezdőlap    Belföld    „Gyorsan jöjjetek” – 4 éves kisfiú hívta a mentőket az édesanyja miatt

segélyhívás

mentő

országos mentőszolgálat

életmentés

cukorbeteg

vércukor

