Ládacsapda a megoldás, de nem tudni, hová kellene tenni – új információk a Budapesten kóborló vadállatról

Megszökött két tarvarjú a Fővárosi Állat- és Növénykertből. A röpdéjük tetején egy ág miatt keletkezett lyuk, amelyen keresztül kijutottak az emberre egyébként teljesen veszélytelen ritka madarak. Az egyiket sikerült befogni az állatkert területén, a másik viszont jelenleg is valahol Budapesten kóborol, ezért az intézmény a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója az InfoRádióban elmondta: körülbelül 20 méteres magasságban keletkezett sérülés a nagy külső röpde tetején, amit nagyon nehéz detektálni emberi szemmel, a két tarvarjú azonban észrevette. Az intézmény dolgozói továbbra is keresik a másik elcsatangoló tarvarjút, de Sós Endre elmondása szerint nem lesz könnyű dolguk.

A tarvarjú nevével ellentétben az íbiszfélék közé tartozik, és a főigazgató is megerősítette, hogy nem kell tőle félni, teljesen ártalmatlan állat. Bár megbízható forrás nem igazolja, valószínűsíthetően már a középkorban is voltak tarvarjak Magyarországon, az viszont biztos, hogy az Alpokban már akkor is éltek. Egyes feltételezések szerint akkoriban a Duna vonala mentén többfelé és a Gellért-hegyen is költhettek, de erről hivatalos bizonyítékok nincsenek.

Sós Endre hozzátette: az Alpokban részben azért pusztultak ki a tarvarjak, mert elfogyasztották őket, de visszatelepítési program indult Ausztriában, hogy ez a rendkívül ritka faj ismét jelen lehessen a szomszédos országban is. A gödényalakúak rendjébe tartozó madárfaj a szabad természetben csak Marokkóban maradt fenn, illetve korábban találtak kisebb populációkat (néhány párt) Szaúd-Arábiában és Szíriában is. Továbbá van egy félvad állomány Törökországban. Nemcsak Ausztriában, hanem Spanyolországban is zajlik a visszatelepítési program, az ibériai országba pedig Sós Endre tájékoztatása szerint a budapesti állatkert is küldött 17 tarvarjút az elmúlt években. Kiemelte, hogy

a faj fenntartása és elterjedése érdekében nagyon komoly, zárt téri tenyészprogram zajlik jelenleg is az európai állatkertekben.

A közösségi oldalakon terjedő információk szerint Budapesten néhol látták az állatkertből megszökő tarvarjút, de péntek délutánig nem sikerült befogni. A Fővárosi Állat- és Növénykert ezért a lakosság segítségét kéri, hogy a ritka madárfaj visszakerülhessen társai közé. Sós Endre szerint az lenne az ideális a befogás szempontjából, ha a madár kisebb területen mozogna, mert akkor könnyebben lehetne alkalmazni a csapdázást. Ha az állatkert területén belül elcsatangol egy-egy madár, akkor takarmány kihelyezésével vagy egy másik madár kiengedésével próbálják előcsalogatni, illetve megkeresni. Nem kizárt, hogy ezt a módszert alkalmazzák majd a városban is.

A befogásban ládacsapda segíthet, amibe be tud menni az állat, de kijönni onnan már nem tud. A takarmányt a láda mellé helyezhetik el, hogy odacsalogassák a madarat. Ugyanakkor jelenleg

az okozza a fő problémát, hogy nem tudják, hová kellene tenni ilyen ládacsapdát.

Vélhetően a madár folyamatosan mozog, és nem időzik sokáig egy bizonyos területen. A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai napközben folyamatosan járták Budapestet, illetve a lakossági bejelentések alapján keresik az állatot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója szerint egyáltalán nem biztos, hogy meg akart szökni a tarvarjú. Egyszerűen talált egy rést, kijutott a röpdéből, és elképzelhető, hogy utána már nem talált vissza. Valószínűleg éppen ezért végez folyamatosan helyváltoztató mozgást a városban. Sós Endre szerint

ha tudná, hol van az a lyuk, amelyen keresztül távozott, vélhetően visszatérne, de azt gondolja, hogy egyszerűen nem találja, hol lehet biztonságban, illetve hol van számára megfelelő táplálékforrás.

A főigazgató szerint ezért is nagyon fontos, hogy minél előbb megtalálják.

Az elmúlt évtizedekben nem volt jellemző, hogy állatok szöktek volna meg a Fővárosi Állat- és Növénykertből. A legemlékezetesebb eset 2022 márciusában történt, amikor a Sanyi nevű pingvin elkóborolt, és a Dózsa György úton a járőrök és a polgárőrök fogták el. Sós Ende elmondta: egyebek mellett azt is fontosnak tartják, hogy az állatkertben minden egyes állat biztonságban legyen, és jól érezze magát ott, ahol él. Volt példa azért néhány szökésre. Előfordult, hogy kispanda csatangolt a Városligetben, de a legtöbb esetben sikerült megtalálni az elkóricáló állatokat.

„Minden képességünket és tudásunkat bevetve azon vagyunk, hogy ne fordulhassanak elő ilyen esetek. Sajnálatos dolog, hogy egy ág megsértette a tarvarjak röpdéjét. Azóta természetesen kijavítottuk, az elszökött madarat pedig megpróbáljuk befogni” – mondta a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.

Aki meglátja a szökevény tarvarjút, a 06-30/877-9081-es telefonszámon értesítheti a Fővárosi Állat- és Növénykertet.