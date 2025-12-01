Óriási a tét - a kelenföldi buszgarázsban ülésezik a fővárosi közgyűlés

A főpolgármester úgy látja, a helyzet, amiben vannak, magáért beszél. Karácsony Gergely szerint folyamatosan az egyik legfontosabb ügy a város pénzügyi helyzete, valamint az a jogvita, amit a kormánnyal vívnak - írja helyszíni tudósításában az Index.

„November elején a Kúria kimondta, hogy „a fővárost érintő szolidaritási hozzájárulás beszedésének a módja minden törvényi alapot nélkülöz. Ez megnyitja, hogy a 2023-as és a 2024-es perben is érvényt szerezzünk az önkormányzat érdekeinek” – húzta alá a főpolgármester, hozzátéve, hogy ennek kézzelfogható hatása a pénzügyi helyzetre jelenleg nincs, a tárgyalások pedig elakadtak a kormánnyal.

„Ha nincs valamilyen kormányzati együttműködés, akkor a város nagyon nehéz pénzügyi helyzete kerül.

Az Állami Számvevőszék – amit nehezen lehetne azzal vádolni, hogy a Városházáról irányítják , egyértelműen fogalmazott, a Fővárosi Önkormányzat vagy teljes mértékben biztosítja a közszolgáltatásokat, vagy befizeti a szolidaritási hozzájárulás teljes mértékét. A kettő együtt lehetetlen. Mi arra kaptunk felhatalmazást, hogy a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosítsuk” – hangsúlyozta a főpolgármester.

Karácsony Gergely arra emlékeztetett, hogy a kormány a Kormányinfón elhangzottak szerint kész együttműködni a közszolgáltatások működése érdekében és biztosítani a közszolgáltatásban dolgozók fizetését, de döntést vázoltak fel, ami „jogilag értelmezhetetlen”, politikailag pedig távol áll a főváros vezetésétől. A főpolgármester rámutatott, az idő is sürget, közel van az év vége, és meg kell felelniük a törvényeknek, tehát nem lehet mínuszban a számlájuk. Az előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy januárban senkinek ne kelljen aggódnia, hogy a főváros munkatársaként nem jut hozzá a jövedelméhez.

Szentkirályi Alexandra: A főpolgármester úgy tekint a jelenlegi helyzetre, mint egy olyan politikai színpadra, amelyen a személyes érdekeit építgetné. A képviselő asszony közölte: „nagyon sajnálom, hogy ebben a helyzetben, amikor két út áll előttünk, akkor a főpolgármester azt az utat választja, hogy úgy tekint a főváros jelenlegi nehéz helyzetére, mint egy olyan politikai színpad, amire most fel szeretne lépni, és ezen a saját ambíciójának megfelelő, személyes érdekeit építgetné.”

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Karácsony Gergely hozzászólása nem arról szólt, hogyan tudnak érdemben segíteni a főváros munkavállalóinak, vagy a város lakóinak és a városba bejáróknak, hanem a felelősséghárításról szólt.

Szentkirályi Alexandra szerint a másik út arról szól, hogy kimondják: a főváros fizetésképtelen, nem tudja biztosítani a fizetéseket, és nem tudja garantálni a közszolgáltatások zökkenőmentes működését sem. A politikus hangsúlyozta, nem átlátható a fővárosi cégek gazdálkodása, nem lehetnek biztosak abban, hogy a főváros milyen pénzügyi helyzetben van, ezért adtak be egy módosító javaslatot, ami arról szól, ami sem többet, sem kevesebbet nem mond, csak azt, ha valóban fizetésképtelen lesz a főváros, akkor ezt mondják ki. Ebből pedig le kell vonni a konzekvenciát, valamint kinyílhat az út, hogy a kormány azt a segítséget, amit felajánlott, a főváros el tudja fogadni.

A kormány egy kormányhatározatban rögzítette, hogy amennyiben, a főváros képtelen rá, a kormány vállalja a bérfizetést és a közszolgáltatások garantálását.

„Mindenki, aki ennek ellenkezőjét állítja, az csak politikai hergelésre játszik. Fizetés lesz, a busz is járni fog, minden közszolgáltatást biztosít a kormány, amennyiben a főváros nem tudja” – húzta alá a frakcióvezető

Szentkirályi Alexandra kitért arra is, hogy a Tisza Párt bojkottálja az ülést, közölte: „Az a Tisza Párt nincs itt, amely a rákosrendezői terület megvásárlásakor könnyedén nyomott igen gombot, ahogy az idei törvénytelen csődköltségvetésnél is. Most, amikor a rossz pénzügyi döntésekért a felelősséget kellene vállalni, nincsenek itt. Amikor megoldásokat kellene találni, nincsenek itt”.

Barabás Richárd: „Súlyosan Stockholm-szindrómás, amit az előbb hallhattunk. Van egy kormányzat, ami szembefordult Budapesttel, a város kivéreztetésére. játszik, mert ez a város mást képvisel. Cinikus, aljas és felháborító az a gondolat, hogy egy ilyen büntető kormányzathoz kellene fordulnunk segítségért.

A kormány feladata, hogy visszaadja azokat a pénzeket Budapestnek, amelyeket elvett.”

Párbeszéd képviselője, aki egyben a Humanisták vezetője is, leszögezte: Budapest nélkül az ország sem lehet sikeres, de a kormány nem az önkormányzatot bünteti, hanem a városlakókat. „Fel kell emelnünk a hangunkat, és el kell mondanunk, hogy nem helyes, igazságtalan, és embertelen, amit a Fidesz-kormány csinál” A politikus nem teljesen érti, hogy a Tisza Párt hogyan kíván felelősséget kérni, ha egy ilyen krízishelyzetben nem vesz részt az ülésen.

Déri Tibor: „olyan pillanatban vagyunk itt, amelyet Budapest története nem fog elfelejteni. A város nem volt még olyan helyzetben, mint ma, és nem azért került ilyen nehéz helyzetbe, mert rosszul gazdálkodott, hanem azért, mert a kormány évek óta következetesen, politikai bosszúból működtet kivéreztető gépezetet ellene. Egy olyan gépezetet, ami visszatartja a törvényesen járó milliárdokat, jogellenesen inkasszál, elhazudja a saját kötelességeit. Azt is látjuk ki áll ki Budapestért, és ki áll ki érte”.

Budapest nem csődben van, hanem csődbe taszították.

Azt várja tőlünk a kormány, hogy ezt most pecsételjük meg. Aki erre rábólint, az a kormány pecsétjét üti a fővárosra. Aki távol marad, az lemond arról, hogy levágja ezt a pecsétet, elárulja a várost és a Budapest-család dolgozóit a kormány zsarolásával szemben – fogalmazott a Demokratikus Koalíció frakciójának tagja.

A DK azt javasolja, „amíg a kormány nem fizeti ki Budapestnek, amivel tartozik, addig a főváros egyetlen percet sem pazarolhat például olimpiai álmodozásra”.

Vitézy Dávid: „Mondhatnám viccesen, nem is kaphattam volna ennél szebb ajándékot, hogy a szülinapomat egy buszgarázsban töltöm” Min mondta: továbbra sem látja, hogy mi szükség volt erre a közgyűlésre, tekintettel többek között arra, hogy idén nyáron már elfogadtak egy hasonló határozatot.

Ami ennél fontosabb, hogy egy válságterv alapján hoztak különböző döntéseket, például az MVM és a Mol számláinak hátrébb sorolásával, de jött a nyári szünet és semmi nem történt, a döntések nem lettek végrehajtva. Nyáron azt hallgatták, hogy jól mennek a kormányzati tárgyalások.

Vitézy Dávid szerint, ha nyáron erőt mutatnak, ma jobb helyzetben lennének.

A mai határozati javaslat kifejezetten azt rögzíti, hogy a közgyűlés üdvözölje a kormány múlt heti határozatot, amely szerint a kormány elkötelezett a közszolgáltatások zavartalan működése mellett és kész minden segítséget megadni. Ha főpolgármester úr arra kéri a közgyűlést, hogy üdvözölje a kormány nagyszerűségét, akkor nem értem miért vagyunk itt és mi ellen tüntet főpolgármester. Napi tíz posztban hergeli a budapestieket, majd arra kéri a közgyűlést, hogy üdvözöljük a kormány döntését, mutatja, milyen komédia ez, még ha gyönyörű is ez a buszgarázs – mondta Vitézy Dávid, aki úgy látja, a kormány célja, hogy valamilyen módon belerángassa a Tiszát a „csődkommunikációba”.

Vitézy Dávid rámutatott, sok kritika helytálló a rossz gazdálkodással, a Budapest Branddel, vagy azzal kapcsolatban, hogy „tele van bukott párbeszédesekkel a Városháza folyosója”, de ezek összességében pár milliárdos problémák, amit nem lehet bagatellizálni, ugyanakkor a hiány ennél sokkal nagyobb.

A frakcióvezető kitért arra is, hogy a DK javaslata felfüggesztené az olimpiarendezésről szóló közös gondolkodást a kialakult helyzet miatt. Vitézy Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a DK javaslata szembemegy Karácsony Gergely korábbi álláspontjával, ezért tisztázzák ezt.

Vitézy Dávid azt sem gondolja, hogy a Fidesz javaslata helyes lenne,

amely szerint már ma kimondaná a fizetésképtelenséget a főváros. A frakcióvezető arra kérte a főpolgármestert, világosan mondja el, fizetésképtelen-e a főváros, mert ez alapján tudnak dönteni. A politikus a DK javaslatának első pontját, mely szerint nem üdvözlik, csak rögzítik a kormány határozatát, támogatja, sőt, csak így tudja támogatni a javaslatot.