Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

Erős felütéssel a címében olvashattuk a minap a Portfolio elemzését, mely szerint „Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a kettőre”. Az állítást a szerző az Európai Központi Bank által vezetett kutatás eredményeiből felépített adatbázis, a Distributional Wealth Accounts adataira alapozta. Csakhogy érdemes figyelembe venni ennek a kutatásnak a korlátait, amellett, hogy ugyanebből az adatbázisból kiolvasható más információk egészen más irányú következtetésre vezetnek.