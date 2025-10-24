ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek Salamon
Nyitókép: Pixabay

Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

Infostart

A dél-balatoni vonalon délutánig gondok lesznek, mivel a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között péntekre virradó éjszaka, ezért várhatóan délutánig nem járnak a vonatok a két település között.

Péntek hajnaltól várhatóan délutánig felsővezetékszakadás miatt szünetel a vonatforgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között, a dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk – közölte a Mávinform.

Forgalmi változások:

  • A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
  • A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek.
  • A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
  • ​A reggeli első, Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves sebesvonat (8890) helyett Balatonfenyvestől Keszthelyig közlekedik pótlóbusz, Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval (9690) lehet utazni Tapolca felé.

Az IC pótlóbuszok megállási helyei a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon:

  • Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
  • Balatonszentgyörgy, vasútállomás
  • Balatonberény, vasútállomás
  • Balatonmáriafürdő, vasútállomás

