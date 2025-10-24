Leszakadt a vasúti felsővezeték, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett az egyik vonalon

Péntek hajnaltól várhatóan délutánig felsővezetékszakadás miatt szünetel a vonatforgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között, a dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk – közölte a Mávinform.
Forgalmi változások:
- A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
- A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek.
- A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
- A reggeli első, Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves sebesvonat (8890) helyett Balatonfenyvestől Keszthelyig közlekedik pótlóbusz, Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval (9690) lehet utazni Tapolca felé.
Az IC pótlóbuszok megállási helyei a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon:
- Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
- Balatonszentgyörgy, vasútállomás
- Balatonberény, vasútállomás
- Balatonmáriafürdő, vasútállomás