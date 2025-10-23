ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 23. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Ijesztő számok: terjed a szifilisz Magyarországon

Infostart

Megháromszorozódott a veleszületett szifiliszes esetek száma.

Drámaian megnőtt hazánkban az utóbbi néhány évben a veleszületett szifiliszes esetek száma – közölte a szexuális úton terjedő fertőzések (STI) ellátásával és tudományos kutatásával foglalkozó Magyar STI Társaság a hvg.hu összefoglalója szerint.

A Covid-járvány után folyamatosan magas veleszületett szifiliszes esetszámokat jelentettek Magyarországon. 2024-ben az előző évben diagnosztizált 13 eset háromszorosát, 42 veleszületett szifiliszes esetet regisztráltak, ami Európában kirívó érték a társaság szerint.

Ez a kórforma elméletileg megelőzhető a hatékony várandósszűréssel, és az európai országok döntő többségében vagy egyáltalán nem fordul elő, vagy évente csak néhányat észlelnek. A veleszületett szifilisz 2024-ben tragikus módon legalább 9 esetben a súlyos szervkárosodások, fejlődési rendellenességek következtében magzati vagy újszülöttkori halálozáshoz vezetett.

Az adatokra a Magyar STI Társaság hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy

a második negyedéves bejelentett esetszámok alapján várhatóan idén sem alakul kedvezően a helyzet.

A jelenség hátterében egy kibontakozó szifiliszjárvány is felsejlik, 2020 és 2024 között ugyanis a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon megduplázódott. Mivel a kórokozó baktérium képes átjutni a méhlepényen és a fejlődő magzatot is megfertőzheti, ezért a szexuálisan aktív felnőttek körében különösen fontos a szifiliszes várandósok diagnosztizálása.

betegség

egészség

szifilisz

