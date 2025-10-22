Lenyúlta a diákok pénzét, szabadságvesztésre ítélték

A tájékoztatás szerint a terhelt a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó iskolaszövetkezetnél rögzítette az új munkavállalók adatait, összegezte a jelenléti íveket, kiszámította a munkaórákat és a díjazást, hogy megtörténhessen a bérszámfejtés. Az átutalások előkészítése is az ő kötelezettsége volt, ám 2022-ben és 2023 olyan diákok adatait is rögzítette a rendszerben, akik abban az időszakban már nem dolgoztak az iskolaszövetkezet által.

Mint írták, a vádlott a munkavállalók bankszámlaadatait az édesanyja nevén lévő, de általa használt számlaszámra módosította, és így összesen 6,6 millió forintot utalt át magának. Az ítélet mellett a bíróság kötelezte a terheltet az iskolaszövetkezetnek okozott kár megtérítésére.

Ítélethozatalkor súlyosító körülményként értékelték, hogy a vádlott ugyanilyen jellegű cselekmény miatt már volt büntetve, és hogy jelen cselekményét folytatólagosan követte el. Enyhítő körülmény volt személyi körülményein túl a beismerése - közölték.