Elesett egy fő vasútvonal, gondok vannak a Keleti pályaudvari közlekedéssel

A hétfői biztosítóberendezés-hiba után szerdán is gondok adódtak a hatvani vasútvonalon, több járat esetében hosszabb menetidőre vagy kimaradásra kell számítani – írja a MÁV Csoport közlése alapján az Index.

A vasút tájékoztatása szerint a hatvani fővonalon szerda reggel és délelőtt rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani, mert egy sorompóhiba fennakadást okozott a közlekedésben.

A Gödöllőről az eredetileg minden óra 16 perckor a Keleti Pályaudvarra induló S80-as vonatok nem közlekednek. A fennakadás végéig menetrendjük szerint Rákos és Gödöllő között MÁV-buszok szállítják az utasokat.

Emellett több forgalmi változásra is számítani kell az elővárosi forgalomban, így a minden óra 5 perckor induló, szintén S80-as vonatok sem közlekednek. A fennakadás végéig az M2-es metrón elfogadják a vasúti menetjegyeket is, valamint a H8-as és H9-es Héven és a 169E buszjáraton is. Gödöllő és Isaszeg között a 446-as, a 447-es és a 448-as Volán-járatokon is érvényesek a jegyek, illetve a 484-es Isaszeg és az Örs vezér tere között közlekedő Volán-járaton is.