2025. október 21. kedd
Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntõt mond az MCC Vezetõképzõ Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Orbán Balázs: a válságot a túlzott rend éppúgy okozhatja, mint a túlzott változás

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Nem menedzselni kell a válságot, hanem megoldani, egy jó vezetőnek pedig az a feladata, hogy megmutassa, miként illeszthető a válságot okozó újdonság a fennálló rendben – jelentette ki a Mathias Corvinus Collégium Viharban vitorlázni nevű nemzetközi vezetői konferenciáján a miniszterelnök politikai igazgatója.

Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre – mondta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke az egyetem Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm keddi konferenciáján.

Orbán Balázs szerint a jó vezető feladata, hogy „a válságot okozó újdonságot a fennálló rendbe illessze”, és ezzel segítse közösségét abban, hogy a nehézségekből új, tartós rend szülessen. Rá kell tudnia venni a közösségét, szervezetét arra, hogy az új problémát a saját rendjébe illessze, megértse, és ezáltal jó válaszok szülessenek. Ez a válságmegoldás egyik kulcsa – mutatott rá.

Szavai szerint a válságot nem menedzselni kell, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani – mint ahogyan most a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbál tenni a háború kérdésében. Kiemelte, hogy a válságmenedzsment sokszor csak a krízis fennmaradását jelenti, mert a megoldáshoz emberi kvalitásra, felelősségvállalásra és döntésképességre van szükség.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: Nietzsche szerint a rend és a káosz egyensúlya hozza létre a fejlődést, Max Weber pedig arra figyelmeztetett, hogy a bürokráciához való ragaszkodás gyengíti a teljesítményt és az alkalmazkodóképességet. A modern vezetéselmélet pedig azt tanítja, hogy a válság megoldása nem eljárásokon, hanem a vezető személyes képességein múlik.

Orbán Balázs kiemelte: a válságot a túlzott rend éppúgy okozhatja, mint a túlzott változás. A jó vezetőnek mindkettőt egyensúlyban kell tartania. „Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre” – fogalmazott.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: az MCC küldetése, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik a rend és a káosz határán is képesek megőrizni az egyensúlyt. „Minél több ilyen magyar fiatal lesz, annál virtuózabb lesz a magyarok tánca, és annál sikeresebb lesz az egész magyar közösség” – mondta.

