2025. október 22. szerda
Nyitókép: Facebook/Mathias Corvinus Collegium

Nyakkendős boomerek és fürdőgatyás zoomerek egy munkahelyen – vezetői konferenciát tartott az MCC

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

A különböző generációk egymást kiegészítve, segítve jól tudnak együttműködni, és előre tudják mozdítani egy-egy vállalat eredményességét – hangzott el a Viharban vitorlázni elnevezésű konferencia egyik panelbeszélgetésén, amelyen Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója és Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója is részt vett.

A Mathias Corvinus Collegium Sailing in Storm (magyarul: Viharban vitorlázni) elnevezésű vezetői konferenciáján a hazai gazdasági, vállalati és tudományos élet meghatározó szereplői osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan lehet vezetőként eredményesen kormányozni egy vállalatot a legnagyobb kihívásokat, akadályokat leküzdve. Az eseményen részt vett többek között Túri Péter, az MCC Vezetőképző Akadémia programigazgatója, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója és Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézet vezetője is.

Orbán Gábor a boomerek és a zoomerek generációjának együttműködését kiveséző panelbeszélgetésen azt mondta, a fiatalabb generációk manapság különösen nehéz helyzetben vannak, mert nem bízhatnak automatikusan abban, hogy jobban fognak élni, mint a szüleik. A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója kifejtette: bár az X generáció, vagyis az 1960 és 1983 között születettek sincsenek könnyű helyzetben, a később született Y és Z generáció tagjai előtt jóval nagyobb kihívások állnak. Mint fogalmazott, 1945 után generációról generációra elmondható volt, hogy a termelékenység és általában a demográfiai folyamatok olyanok voltak, mint egy nagy hullám, ami pozitív tendenciaként folyamatosan fölfelé hajtotta annak a generációnak a tagjait, és ez a hullám biztosította nekik, hogy egyre magasabb életszínvonalon élhessenek. Ehhez képest Orbán Gábor szerint

az X generáció már azt tapasztalta, hogy „egyszerre van kitéve a szülei és a gyerekei negatív kritikáinak”.

A Bonafarm Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy itthon friss diplomásként egy rendkívül hierarchikus munkakörnyezetben kezdte pályafutását, és csak később, külföldi tanulmányai során tapaszthatta meg, hogy a vállalatvezetés másképpen is működhet jól és eredményesen. Csányi Attila 2008-ban szerzett MBA diplomát a Berkeley Egyetemen, de az addig vezető út nem volt teljesen kikövezve számára, illetve sok, európai szemmel nézve szokatlan dolgot látott. Felidézte, hogy az első héten az egyik órájukra, melyen a private equity (magántőke) volt a téma, meghívtak San Franciscóból „egy 20 milliárd eurós alapot vezető tótumfaktumot”, aki „vizes fürdőnadrágban és flipflopban” jelent meg az egyetemen. Kiderült, hogy a jó időt és a nagy szelet kihasználva, úgy döntött, fél órával hamarabb elindul San Franciscóból, hogy tudjon egy kicsit szörfözni az előadás előtt.

Csányi Attila ezt nem tudta hova tenni, azt hitte, rossz helyre került. Még azon is elgondolkodott, hogy meg sem várja az óra végét, feláll, és azonnal hazajön Amerikából, mert először azt gondolta, „ez a vezető egy bohóc”. Végül maradt a Berkeley Egyetemen, ahol a következő két éve azzal telt, hogy megismerje és megértse az ottani kultúra, gondolkodás mozgatórúgóit, a különböző rendszerek és üzleti modellek összefüggéseit, trendjeit. Közvetlen közelről láthatta, mennyire más a hazaihoz képest az amerikai üzleti és vezetői struktúra, amely az együttműködésen és a közös gondolkodáson alapul. „Amikor hazajöttem Amerikából, elkezdtem az itthoni üzleti életben tevékenykedni, és amikor egy tárgyaláson találkoztam négy öltönyös, nyakkendőt viselő, a külsőségekre sokat adó, de felkészületlen partnerjelölttel, azt mondtam magamban, visszajöttem a cirkuszba.

A fürdőgatyás, nagy tudású amerikaiak a komoly emberek, és ezek a bohócok”

– emlékezett vissza meghatározó élményére a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója.

Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója azt mondta, álláspontja szerint a generációs különbségek mellett sokkal nagyobb szerepe van a családi háttérnek abban, hogy egy fiatal hogyan állja meg a helyét az adott munkahelyen. Mint fogalmazott, sokat számít, ha otthon rend, fegyelem, szeretet, érzelmi kommunikáció volt, és ha a gyerek ölelést is kapott. Úgy véli, ezek a gesztusok, érzelmi kinyilatkoztatások „időtlenek”, és jó, ha visszatérően élünk velük és megtapasztaljuk. Azt gondolja, az az ideális, ha egy munkahelyen „egy jó mix jöjjön össze”. Úgy véli, szükség van a boomerekre, akik abban hisznek, hogy a kemény munka terem majd gyümölcsöt, de ugyanakkor kellenek olyanok is, akik „egy pillanat alatt összeraknak egy nemzetközi együttműködést, ha kell, úszónadrágban”.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértetek abban, hogy bár a fiatalok könnyebben váltanak munkahelyet, ugyanakkor megfelelő inspirációval megtarthatóak és a lojalitásuk sem kérdőjelezhető meg. Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója példaként megemlítette, hogy a vállalatánál a közelmúltban lezajlott egy sikeres generációváltás.

(A nyitóképen: Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója és Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézet vezetője beszélgetnek a Mathias Corvinus Collegium vezetői konferenciáján 2025. október 21-én.)

