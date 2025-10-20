Október 31-től megint nagyot változik Budapest közlekedése

A déli híd felújítási munkálatai a burkolat aszfaltozásával befejeződtek, és október 31-én várhatóan elkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. Ezt követően, az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás lezárásával indulhat meg a forgalom a déli hídon - írja az obuda.hu.

Forgalmi változások és buszsávok

A felújítás második ütemében a következő közlekedési könnyítések lépnek életbe a tömegközlekedés számára:

Buszsáv a Szentendrei úton: Kaszásdűlőtől (Búza utcai HÉV-átjáró) a Bogdáni útig, majd a már meglévő buszsávokban folytatják útjukat az Észak-Buda felől érkező buszok.

Meghosszabbított buszsáv: A Szentlélek tér, illetve Pest felé közlekedő 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok a Szentendrei úton ideiglenesen meghosszabbított buszsávban haladnak.

Új buszsáv az Árpád hídon: A Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig új buszsáv létesül a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a 26-os autóbuszok számára.

A BKK közlése szerint az első forgalmi adatok azt mutatják, hogy a torlódások nem növekedtek összességében a térségben, viszont a súlypont a Szentendrei út külsőbb szakaszaira helyeződött át, ami csökkenti a sűrűbben lakott belső területek zaj- és károsanyag-kibocsátási terhelését.

A Szentendrei úti buszsávok jövőjéről a felújítás befejezése után, forgalmi adatok elemzése és az Óbudai Önkormányzattal való egyeztetés után dönt a főváros.