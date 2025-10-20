ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 20. hétfő
Aszfaltozzák a Flórián térnél lévő felüljárót
Nyitókép: fotó: BKK

Október 31-től megint nagyot változik Budapest közlekedése

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A tervek szerint még a tél beállta előtt megindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró felújított déli hídján, a Szentendrei úton Pest irányába. Ezzel egy időben megkezdődik az északi híd rekonstrukciója, amely alatt a BKK több ideiglenes buszsávval segíti a közösségi közlekedést.

A déli híd felújítási munkálatai a burkolat aszfaltozásával befejeződtek, és október 31-én várhatóan elkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. Ezt követően, az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás lezárásával indulhat meg a forgalom a déli hídon - írja az obuda.hu.

Forgalmi változások és buszsávok

A felújítás második ütemében a következő közlekedési könnyítések lépnek életbe a tömegközlekedés számára:

  • Buszsáv a Szentendrei úton: Kaszásdűlőtől (Búza utcai HÉV-átjáró) a Bogdáni útig, majd a már meglévő buszsávokban folytatják útjukat az Észak-Buda felől érkező buszok.
  • Meghosszabbított buszsáv: A Szentlélek tér, illetve Pest felé közlekedő 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok a Szentendrei úton ideiglenesen meghosszabbított buszsávban haladnak.
  • Új buszsáv az Árpád hídon: A Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig új buszsáv létesül a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a 26-os autóbuszok számára.

A BKK közlése szerint az első forgalmi adatok azt mutatják, hogy a torlódások nem növekedtek összességében a térségben, viszont a súlypont a Szentendrei út külsőbb szakaszaira helyeződött át, ami csökkenti a sűrűbben lakott belső területek zaj- és károsanyag-kibocsátási terhelését.

A Szentendrei úti buszsávok jövőjéről a felújítás befejezése után, forgalmi adatok elemzése és az Óbudai Önkormányzattal való egyeztetés után dönt a főváros.

árpád híd

felüljáró

aszfaltozás

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
