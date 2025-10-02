A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága 2025. szeptember 26-án 20 óra és szeptember 27-én 6 óra között tartott akciót az Árpád hídon az ittas járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése céljából.

Összesen 833 sofőrt szondáztattak meg, négy fújás lett pozitív. Közülük háromnál az ittasság mértéke elérte a bűncselekmény értékhatárát, őket előállították mintavételre, egy ember pedig ittas járművezetés és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás hiánya miatt közigazgatási bírságot kapott.

A rendőrök intézkedtek továbbá lejárt érvényességű műszaki vizsga, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya, kötelező haladási irányt jelző tábla figyelmen kívül hagyása és forgalomból kivont járművel való közlekedés miatt. Elfogtak továbbá egy embert, aki ellen körözés volt érvényben.