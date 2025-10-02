ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: police.hu

Blokád alatt az Árpád híd – taroltak a rendőrök

Infostart

Az óbudai rendőrök egész éjszakás akcióban ellenőrizték az Árpád hídon közlekedők ittasságát, 833 sofőrnek kellett megfújnia a szondát.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága 2025. szeptember 26-án 20 óra és szeptember 27-én 6 óra között tartott akciót az Árpád hídon az ittas járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése céljából.

Összesen 833 sofőrt szondáztattak meg, négy fújás lett pozitív. Közülük háromnál az ittasság mértéke elérte a bűncselekmény értékhatárát, őket előállították mintavételre, egy ember pedig ittas járművezetés és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás hiánya miatt közigazgatási bírságot kapott.

A rendőrök intézkedtek továbbá lejárt érvényességű műszaki vizsga, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya, kötelező haladási irányt jelző tábla figyelmen kívül hagyása és forgalomból kivont járművel való közlekedés miatt. Elfogtak továbbá egy embert, aki ellen körözés volt érvényben.

rendőrség

árpád híd

balesetmegelőzés

ittas vezetés

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
