163 településen nem lesz áram, itt a lista

A szolgáltatáskiesés több helyen csupán egy-egy utcát vagy településrészt érint, míg másutt az egész településen szünetel az áramszolgáltatás - írja a penzcentrum.hu.

Az áramszünettel érintett települések listája a következő:

Ács, Adony, Alsónemesapáti, Alsóörs, Alsószölnök, Aszófő

Babarc, Badacsonytomaj, Bakonytamási, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonberény, Balatoncsicsó, Balatonfenyves, Balatonfűzfő, Balatonkeresztúr, Balatonszabadi, Balatonszepezd, Bátaszék, Bedegkér, Bicske, Bodajk, Bóly, Borzavár, Budapest

Celldömölk, Csepreg, Csorna, Csömör, Csővár

Dunaföldvár, Dunakeszi, Dunaújváros, Dunavarsány

Egyházasfalu, Érd, Erdőkertes, Esztergom, Etyek

Felsőörs, Fertőszéplak

Gellénháza, Gór, Göd, Gyenesdiás, Győr, Györköny, Győrújbarát

Hantos, Hegykő, Iharosberény

Jánossomorja (Hanság Újmajor)

Kaposvár, Katafa, Kemse, Kerepes, Keszthely, Kisbucsa, Kistormás, Komló, Kondorfa, Környe

Lázi, Litér, Lovas

Magyarszerdahely, Márianosztra, Medina, Mihályháza, Mohács, Mosonmagyaróvár, Mozsgó, Murakeresztúr

Nádasd, Nagybajcs, Nagykanizsa, Nagykapornak, Nagylók, Nagymaros, Nagynyárád, Nagypirit, Nemesapáti, Nemesdéd, Nemesgörzsöny, Nyalka

Olasz, Oroszlány, Őriszentpéter

Paks, Pápa, Pázmándfalu, Pécs, Pécsely, Pogányszentpéter, Porva, Potyond, Pusztahencse

Rábagyarmat, Rácalmás, Répcelak, Révfülöp

Ságvár, Sárszentágota, Sárszentlőrinc, Sárszentmihály, Sérsekszőlős, Siófok, Sopron, Sormás, Sóskút, Szada, Szajk, Szakály, Szakony, Szakonyfalu, Szederkény, Székesfehérvár, Szekszárd, Szemenye, Szentbalázs, Szentendre, Szentgotthárd, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szob, Szokolya, Szombathely, Szomor, Sződ

Tab, Tamási, Táp, Tápszentmiklós, Tárkány, Tarrós, Táska, Tata (Délnyugati Üdülő), Tatabánya, Tengelic, Tevel, Tolna, Tormásliget, Torvaj

Újudvar, Üllő

Várpalota, Vásárosdombó, Vasvár, Vecsés, Veresegyház, Veszprém (Csatárhegy), Visegrád, Vízvár, Vonyarcvashegy

Zala, Zalabér, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zánka, Zebegény, Zimány, Zirc

Gázszünet négy településen várható

Október 20-án Balatonkeresztúron 18 utcában és Balatonmáriafürdőn 4 utcában, továbbá Tótszerdahelyen az egész településen szünetel a szolgáltatás. Október 21-én Somogysárd 4 utcáját érinti a gázszünet.

A szolgáltató listáján a pontos utcák és időpontok is szerepelnek, az érintetteknek javasolt az Eon honlapján közzétett hivatalos tájékoztatást figyelembe venniük.