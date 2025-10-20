ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.37
usd:
333.7
bux:
102968.67
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

163 településen nem lesz áram, itt a lista

Infostart

Az Eon szolgáltató tájékoztatása szerint október 20. és 31. között tervezett karbantartási munkák miatt összesen 163 településen várható áramszünet, továbbá négy helyszínen gázszünetre is készülniük kell az érintetteknek.

A szolgáltatáskiesés több helyen csupán egy-egy utcát vagy településrészt érint, míg másutt az egész településen szünetel az áramszolgáltatás - írja a penzcentrum.hu.

Az áramszünettel érintett települések listája a következő:

  • Ács, Adony, Alsónemesapáti, Alsóörs, Alsószölnök, Aszófő
  • Babarc, Badacsonytomaj, Bakonytamási, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonberény, Balatoncsicsó, Balatonfenyves, Balatonfűzfő, Balatonkeresztúr, Balatonszabadi, Balatonszepezd, Bátaszék, Bedegkér, Bicske, Bodajk, Bóly, Borzavár, Budapest
  • Celldömölk, Csepreg, Csorna, Csömör, Csővár
  • Dunaföldvár, Dunakeszi, Dunaújváros, Dunavarsány
  • Egyházasfalu, Érd, Erdőkertes, Esztergom, Etyek
  • Felsőörs, Fertőszéplak
  • Gellénháza, Gór, Göd, Gyenesdiás, Győr, Györköny, Győrújbarát
  • Hantos, Hegykő, Iharosberény
  • Jánossomorja (Hanság Újmajor)
  • Kaposvár, Katafa, Kemse, Kerepes, Keszthely, Kisbucsa, Kistormás, Komló, Kondorfa, Környe
  • Lázi, Litér, Lovas
  • Magyarszerdahely, Márianosztra, Medina, Mihályháza, Mohács, Mosonmagyaróvár, Mozsgó, Murakeresztúr
  • Nádasd, Nagybajcs, Nagykanizsa, Nagykapornak, Nagylók, Nagymaros, Nagynyárád, Nagypirit, Nemesapáti, Nemesdéd, Nemesgörzsöny, Nyalka
  • Olasz, Oroszlány, Őriszentpéter
  • Paks, Pápa, Pázmándfalu, Pécs, Pécsely, Pogányszentpéter, Porva, Potyond, Pusztahencse
  • Rábagyarmat, Rácalmás, Répcelak, Révfülöp
  • Ságvár, Sárszentágota, Sárszentlőrinc, Sárszentmihály, Sérsekszőlős, Siófok, Sopron, Sormás, Sóskút, Szada, Szajk, Szakály, Szakony, Szakonyfalu, Szederkény, Székesfehérvár, Szekszárd, Szemenye, Szentbalázs, Szentendre, Szentgotthárd, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szob, Szokolya, Szombathely, Szomor, Sződ
  • Tab, Tamási, Táp, Tápszentmiklós, Tárkány, Tarrós, Táska, Tata (Délnyugati Üdülő), Tatabánya, Tengelic, Tevel, Tolna, Tormásliget, Torvaj
  • Újudvar, Üllő
  • Várpalota, Vásárosdombó, Vasvár, Vecsés, Veresegyház, Veszprém (Csatárhegy), Visegrád, Vízvár, Vonyarcvashegy
  • Zala, Zalabér, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zánka, Zebegény, Zimány, Zirc

Gázszünet négy településen várható

Október 20-án Balatonkeresztúron 18 utcában és Balatonmáriafürdőn 4 utcában, továbbá Tótszerdahelyen az egész településen szünetel a szolgáltatás. Október 21-én Somogysárd 4 utcáját érinti a gázszünet.

A szolgáltató listáján a pontos utcák és időpontok is szerepelnek, az érintetteknek javasolt az Eon honlapján közzétett hivatalos tájékoztatást figyelembe venniük.

Kezdőlap    Belföld    163 településen nem lesz áram, itt a lista

áramszünet

gázszolgáltatás

e-on

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak

A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak

A Bank of England kormányzója szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) a belátható jövőben negatív hatása lesz a brit gazdaság növekedésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen

Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen

Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cargo plane skids off Hong Kong airport runway into sea, leaving two dead

Cargo plane skids off Hong Kong airport runway into sea, leaving two dead

The Emirates flight EK9788 was arriving from Dubai when it hit a vehicle on the north runway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 04:10
Sötét és meleg lesz a héten, 20 fok is jöhet
2025. október 20. 03:49
Döbbenetes magyarázatot adtak a bölcsődei dolgozók az eltört lábú kisfiú édesanyjának
×
×
×
×