163 településen nem lesz áram, itt a lista

A szolgáltatáskiesés több helyen csupán egy-egy utcát vagy településrészt érint, míg másutt az egész településen szünetel az áramszolgáltatás - írja a penzcentrum.hu.
Az áramszünettel érintett települések listája a következő:
- Ács, Adony, Alsónemesapáti, Alsóörs, Alsószölnök, Aszófő
- Babarc, Badacsonytomaj, Bakonytamási, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonberény, Balatoncsicsó, Balatonfenyves, Balatonfűzfő, Balatonkeresztúr, Balatonszabadi, Balatonszepezd, Bátaszék, Bedegkér, Bicske, Bodajk, Bóly, Borzavár, Budapest
- Celldömölk, Csepreg, Csorna, Csömör, Csővár
- Dunaföldvár, Dunakeszi, Dunaújváros, Dunavarsány
- Egyházasfalu, Érd, Erdőkertes, Esztergom, Etyek
- Felsőörs, Fertőszéplak
- Gellénháza, Gór, Göd, Gyenesdiás, Győr, Györköny, Győrújbarát
- Hantos, Hegykő, Iharosberény
- Jánossomorja (Hanság Újmajor)
- Kaposvár, Katafa, Kemse, Kerepes, Keszthely, Kisbucsa, Kistormás, Komló, Kondorfa, Környe
- Lázi, Litér, Lovas
- Magyarszerdahely, Márianosztra, Medina, Mihályháza, Mohács, Mosonmagyaróvár, Mozsgó, Murakeresztúr
- Nádasd, Nagybajcs, Nagykanizsa, Nagykapornak, Nagylók, Nagymaros, Nagynyárád, Nagypirit, Nemesapáti, Nemesdéd, Nemesgörzsöny, Nyalka
- Olasz, Oroszlány, Őriszentpéter
- Paks, Pápa, Pázmándfalu, Pécs, Pécsely, Pogányszentpéter, Porva, Potyond, Pusztahencse
- Rábagyarmat, Rácalmás, Répcelak, Révfülöp
- Ságvár, Sárszentágota, Sárszentlőrinc, Sárszentmihály, Sérsekszőlős, Siófok, Sopron, Sormás, Sóskút, Szada, Szajk, Szakály, Szakony, Szakonyfalu, Szederkény, Székesfehérvár, Szekszárd, Szemenye, Szentbalázs, Szentendre, Szentgotthárd, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szob, Szokolya, Szombathely, Szomor, Sződ
- Tab, Tamási, Táp, Tápszentmiklós, Tárkány, Tarrós, Táska, Tata (Délnyugati Üdülő), Tatabánya, Tengelic, Tevel, Tolna, Tormásliget, Torvaj
- Újudvar, Üllő
- Várpalota, Vásárosdombó, Vasvár, Vecsés, Veresegyház, Veszprém (Csatárhegy), Visegrád, Vízvár, Vonyarcvashegy
- Zala, Zalabér, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zánka, Zebegény, Zimány, Zirc
Gázszünet négy településen várható
Október 20-án Balatonkeresztúron 18 utcában és Balatonmáriafürdőn 4 utcában, továbbá Tótszerdahelyen az egész településen szünetel a szolgáltatás. Október 21-én Somogysárd 4 utcáját érinti a gázszünet.
A szolgáltató listáján a pontos utcák és időpontok is szerepelnek, az érintetteknek javasolt az Eon honlapján közzétett hivatalos tájékoztatást figyelembe venniük.