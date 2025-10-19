Kellett a lélekjelenlét, magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra Bük közelében

A 112press.hu. bezsámolója szerint a munkagép vezetője nem hagyta el a zárt fülkét, azonnal segítséget kért, és folyamatos kapcsolatban maradt az áramszolgáltató szakembereivel.

A helyszínre érkező szakemberek előbb megbizonyosodtak arról, hogy a vezetékek nem állnak feszültség alatt, csak ezt követően engedték meg a sofőr kiszállását.

A traktor motorját a vezetékek okozta műszaki hiba miatt nem lehetett leállítani,

de az eset során nem alakult ki közvetlen életveszély. A csepregi tűzoltók szállították be a mentőszolgálat munkatársait a nehezen megközelíthető szántóföldre. A traktor vezetőjét a helyszínen megvizsgálták, de orvosi ellátásra nem volt szükség.

A szakemberek kiemelték: hasonló helyzetben életmentő lehet, ha a jármű vezetője nem próbálja elhagyni a fülkét, amíg nem kap hivatalos megerősítést arról, hogy a vezetékek feszültségmentesek.

Fotónk illusztráció.