ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kellett a lélekjelenlét, magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra Bük közelében

Infostart

Földmunka közben tört el egy magasfeszültségű vezetéket tartó oszlop egy mezőgazdasági munkagép kultivátora Bük és Bő települések között. A tartószerkezet kidőlt, a vezetékek pedig közvetlenül a traktorra zuhantak.

A 112press.hu. bezsámolója szerint a munkagép vezetője nem hagyta el a zárt fülkét, azonnal segítséget kért, és folyamatos kapcsolatban maradt az áramszolgáltató szakembereivel.

A helyszínre érkező szakemberek előbb megbizonyosodtak arról, hogy a vezetékek nem állnak feszültség alatt, csak ezt követően engedték meg a sofőr kiszállását.

A traktor motorját a vezetékek okozta műszaki hiba miatt nem lehetett leállítani,

de az eset során nem alakult ki közvetlen életveszély. A csepregi tűzoltók szállították be a mentőszolgálat munkatársait a nehezen megközelíthető szántóföldre. A traktor vezetőjét a helyszínen megvizsgálták, de orvosi ellátásra nem volt szükség.

A szakemberek kiemelték: hasonló helyzetben életmentő lehet, ha a jármű vezetője nem próbálja elhagyni a fülkét, amíg nem kap hivatalos megerősítést arról, hogy a vezetékek feszültségmentesek.

Fotónk illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Kellett a lélekjelenlét, magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra Bük közelében

baleset

bük

villanyvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban

Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban
A napokban fogalmazott úgy Friedrich Merz, hogy ha rajta múlik, nem kerülhet sor a belső égésű motorok 2035-től tervezett drasztikus uniós kivonására, azt ugyanakkor elismerte, hogy az elektromos autóké a jövő, amit most az általa vezetett koalíció sajátos támogatási intézkedésekkel igyekszik előmozdítani.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A következő két hétben Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy tárgyaljanak az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az orosz elnöknek Szijjártó Péter szerint nem kell attól tartania, hogy letartóztatnák a földet érést követően, lévén Magyarország kilépett a Putyint köröző Nemzetközi Büntetőbíróságból. Putyin egy amerikai értesülés szerint hajlandó lenne befejezni a háborút, ha megszerezné az ellenőrzést a jelenleg csak részben megszállt Donyeck megye fölött, ez enyhülő álláspontnak tekinthető a korábbi, négy ukrán megyére is kiterjedő követeléshez képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel. A harcok folyamatosan zajlanak Oroszország és Ukrajna között, az orosz fél egy olyan ukrán várost bombázott, ahová korábban nem érkezett irányított csapás, míg az ukrán fél egy ipari létesítményt vett célba sikeresen a drónjaival. Az oroszok vasárnap azt állítják, hogy elfoglaltak két újabb ukrán települést, ezenkívül megsemmisítettek egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétavető rendszert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás

Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás

A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Hamas accuses Israel of "violating" the ceasefire, while Israel says it conducted air strikes on Rafah after Hamas fired towards its troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 15:35
Elhunyt Kovács Qkor László
2025. október 19. 13:13
Egy kisváros megmozdult az agydaganattal műtött tűzoltóért, volt aki 10000 forintot adott két süteményért
×
×
×
×