2025. október 18. szombat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának épülete esti díszkivilágításban a belvárosi Egyetem téren 2017. november 26-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Hankó Balázs kemény felszólítást küldött az ELTE vezetésének

Infostart / MTI

Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk! - írta a kulturális és innovációs miniszter a Facebookon szombaton.

Hankó Balázs a közösségi oldalán arról tájékoztatott: felszólította az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vezetését, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a felsőoktatási intézményben történteket, az egyetemen ugyanis erőszakosan zavarták meg az előadását Alexander Yakobsonnak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének.

"Magyarország békés ország", és aki Magyarországra jön, annak ezt tiszteletben kell tartania - emelte ki miniszter.

Hozzátette: a kormány elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon, hogy erre a világon mindenhol bizton számíthassanak.

Bejegyzésében Hankó Balázs közzétette a Darázs Lénárd rektornak írt levelét is. Ebben a történtek kivizsgálásán túl arra szólítja fel az intézmény vezetését, hogy vonja felelősségre az atrocitásban érintett egyetemi polgárokat, továbbá gondoskodjon arról, hogy a jövőben valamennyi kurzus, előadás és nyílt rendezvény során biztosított legyen a békés egyetemi környezet.

"Kérem, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről soron kívül, de legkésőbb 2025. október 22-éig tájékoztatni szíveskedjen!" - írta a miniszter a rektornak.

A Szombat cikke a minap arról számolt be, hogy „palesztinpárti provokátorok” akadályozták meg Yakobsont abban, hogy előadást tartson.

Egy szemtanú a lapnak elmondta, az előadásra mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy. Az ELTE Hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, ám a tiltakozók nem hagyták beszélni.

Az esettel kapcsolatban az egyetem az alábbi közleményt adta ki:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése megdöbbenéssel értesült arról, hogy Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze által „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” címmel tartandó háromrészes egyetemi kurzusának első rendezvényét a résztvevők egy része súlyosan megzavarta, és ellehetetlenítette az előadás megtartását.

A tervezett előadás nyilvános rendezvény volt, amelyen bárki, regisztráció nélkül részt vehetett. Egyeztetve a szervezőkkel, az ELTE Bölcsészettudományi Kar az előadás elhalasztása mellett döntött, miután meggyőződött arról, hogy a kialakult helyzetben a rendezvényt nem lehetett biztonságosan és az egyetem tudományos elvárásainak megfelelően megtartani.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben, és kezdeményezte a rendzavarók mielőbbi felelősségre vonását.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem megingathatatlanul kiáll a tudomány és az oktatás szabadsága mellett. Elutasít minden olyan magatartást, amely az egyetemi működést megzavarja, a tudományos és oktatási tevékenység zavartalanságát korlátozza.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem leghatározottabban elutasítja az antiszemitizmust, valamint a kirekesztés, a gyűlölködés, embertásaink diszkriminációjának minden formáját. Az ilyen magatartást tanúsítóknak nincs helye az egyetemen, legyenek akár külföldi vagy hazai egyetemi polgárok, akár az egyetemi rendezvényeket látogató külső vendégek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a tervezett és a rendbontók által megzavart kurzust új időpontban természetesen megtartja.

