40 helyett 120: fontos szakaszon gyorsulhat a magyar vasút

A Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal a MÁV 120a számú vonala. A kétvágányú, villamosított vasútvonalnak nem csupán hazai szempontból van nagy a jelentősége (többek között budapesti elővárosi vonalként), a nemzetközi törzshálózat tagja is. Folytatása a 120-as számú Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza vonalszakasz, mely a határon túl Arad felé folytatja útját. Az összhossza 100 kilométeres.

Most az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent egy feltételes, de mintegy 81,72 milliárd forint értékű kiírás a vonal Nagykáta–Újszász szakaszán a pálya, a műtárgyak és a pályamenti létesítmények, illetve biztosítóberendezéseinek tervezési és kivitelezési munkáira. A kivitelezőt az Építési és Közlekedési Minisztérium keresi – számolt be a magyarepitok.hu.

A mintegy 29 km hosszú egybefüggő kétvágányú, villamosított fővonalon összesen 58 kilométernyi vágányátépítés szükséges. A fejlesztés befejelzésével a teljes vonalszakaszon 120 km/h sebesség, valamint 225 kN tengelyterhelés melett haladhatnak majd a szerelvények.

Mint olvasható, a nyertes ajánlattevő feladatai között nemcsak a beruházáshoz kapcsolódó biztosítóberendezési munkák megvalósítása, hanem az állomás és út-, illetve közműépítési munkák kivitelezése is szerepel majd. Számokban is bemutatják a projekt érintett részét: a beruházás során 20 híd és 5 csőáteresz felújítását végezhetik el.

A beruházás azért is fontos, mert az elmúlt évek során a vonal állapota jelentősen leromlott. Azokon a szakaszokon, amelyek kimaradtak a korábbi felújításokból – például a most kiírt nagyberuházásban is érintett Nagykáta és Tápiószele közötti részen –, az engedélyezett sebességet 40-60 km/h-ra kellett csökkenteni, a 120 km/h-s vállalás a tenderben fontos előrelépést jelent.

A munkálatok becsült időtartama 48 hónap.