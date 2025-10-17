ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Piszkosul lebuktak a takarítós adócsalók

Infostart / MTI

A költségvetésnek több mint egymilliárd forint kárt okozó, takarításra szakosodott bűnszervezet irányítója és társai letartóztatását rendelte el a Kaposvári Járásbíróság - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Kuperczkó Adrienn közleményében azt írta, hogy az igazgatóság nyomozói egy olyan "duplikált bűnszervezetet" buktattak le, amely kettős céghálózat révén szinte az egész országot lefedve folytatta az illegális tevékenységét, s csaknem 500 alkalmazott "feketebéres" érintettségével, egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

A bűnszervezet szálait egy Pest vármegyei férfi fogta össze, aki két - egyenként többszintű céghálózatot - hozott létre és működtetett. A cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó cégek ügyvezetője.

A takarításra szakosodott két bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, azonban a bűncselekmények elkövetésének módszerei mindkét esetben teljesen megegyeztek.

A munkavállalókat a hálózatban alvállalkozóként szereplő cégekhez jelentették be, a valóságban azonban a két fő haszonhúzó cégtől kapták a fizetésüket és nekik dolgoztak. A cégek nem rendelkeztek a számlákon szereplő szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközökkel és feltételekkel, a valótlan tartalmú számlák ellenértékét pedig átutalással teljesítették a bűnszervezet cégei számára. Onnan az összegek túlnyomó részét készpénzben felvették, kisebb részét pedig bukócégek felé utalták tovább, majd ezekhez a tételekhez végül bankautomatákból jutottak hozzá.

A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták: a takarítók általában a fizetésük hetven százalékát kapták meg utalással, a maradékot pedig pedig borítékban, de előfordult, hogy a teljes összeget utóbbi módon juttatták el feléjük, míg a fennmaradt összegek a bűnszervezeti vezetőkhöz kerültek.

A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfa-fizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették. Áfa-adónemben alig másfél év leforgása alatt több mint egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek - emelte ki a sajtóreferens a közleményben.

Egy nagyszabású akcióban a nyomozók 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket, s összesen 18 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét kommandósokkal fogták el; őt és három társát - mint bűnszervezeti irányítókat - őrizetbe vették, letartóztatásukat elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.

A nyomozók már az első napon mintegy 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik a pénzügyi adatok beérkezésével.

A gyanúsítottak ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik az eljárás - olvasható a közleményben.

költségvetési csalás

kaposvári járásbíróság

nemzeti adó- és vámhivatal

