Jön a fagyos meglepetés, az is kiderült, hogy mikor

Csütörtökön reggelig elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföldön lehetnek tartósabban derült helyek is, másutt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég a HungaroMet előrejelzése szerint. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet. Napközben változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati harmadán valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 13, 18 fok között várható.

Szinte csapadékmentes lesz a folytatás is a jövő hét közepéig.

Vasárnap és hétfőn átmenetileg szárazabb és hidegebb levegő érkezik fölénk, az éjszakai fagyok is visszatérnek nagyobb területre.