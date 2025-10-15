ARÉNA - PODCASTOK
A Velencei-tó és a környezõ vidék látképe a 2018-ban átadott Bence-hegyi kilátóból a Fejér megyei Velencén 2022. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Fordulat a népszerű magyar szabadstrand körüli háborúskodásban

Infostart

Hosszú évek vitája érhet fordulóponthoz a Velence Korzó szabadstrandját érintő kerítés ügyében. A város és a vállalkozók között feszültséget szító akadály sorsa körül új fejlemény látott napvilágot, amely alapjaiban formálhatja a tópart jövőjét – és talán egy korszak lezárását is jelenti.

Az elmúlt évek egyik legforróbb közéleti témája volt Velencén a Velence Korzón álló kerítés, amely 2021-ben, engedély nélkül került fel a szabadstrand területére – írja a feol.hu.

A fémrácsok megjelenése komoly felháborodást váltott ki a helyiek és a vállalkozók körében: a strand látogatottsága drasztikusan visszaesett, a kilátás a tóra megszűnt, és a városképet sokan „börtönhangulatúnak” nevezték. Noha a jegyző már korábban kötelezte a kivitelezőt a bontásra, az előző városvezetés nem hajtotta végre az intézkedést, így a konfliktus évekig húzódott – olvasható.

2025 nyarán fordulat következett: az új önkormányzat, Krausz György polgármester vezetésével, július 29-én hajnalban megkezdte a kerítés hivatalos elbontását. A munkálatokat rendőri felügyelettel, szakszerűen végezték, a kerítést elemeire bontva, sérülésmentesen szállították el az önkormányzat cégének telephelyére – amiről az Infostart is beszámolt.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kerítés elbontását követően a GOMI Kft. birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, azt kérve, hogy kötelezzék az önkormányzatot a kerítés visszaállítására. Az ügyben a Fejér Vármegyei Kormányhivatal független hatóságot jelölt ki: Seregélyes Nagyközség Jegyzőjét.

A hatóság elutasította a cég kérelmét. Megállapította, hogy Velence önkormányzata nem követett el birtokháborítást, amikor az engedély nélkül épített kerítést eltávolíttatta. A határozat szerint a Korzó szabadstrand területe közterület, amelyet a lakosság és a látogatók szabadon használhatnak – kerítés nélkül. A döntés végleges, fellebbezésnek nincs helye, csupán bírósági felülvizsgálat kérhető – írják.

Krausz György polgármester közösségi üzenetében hangsúlyozta: „a törvényesség keretein belül minden eszközzel kiállni a velenceiek és az ide látogatók jogos igénye mellett, amely egyértelműen a szabadon használható part.” Az önkormányzat ígérete szerint a következő lépések a Korzó rendezéséről, a közterületek megnyitásáról és egy élhető, nyitott partszakasz kialakításáról szólnak. A cél: újra közösségi tér legyen a tópart – „szabadságérzettel, kilátással, élettel”.

