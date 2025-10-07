ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
333.28
bux:
100167.8
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Új világ jön az Akvárium Klubban, kiderült, mi változik

Infostart

Mégsem áll le az Akvárium, megint lehet koncerteket szervezni. A felújításokat elcsúsztatták, kiderültek a tervek.

Szeptember végén röppent fel a hír, hogy a közismert budapesti szórakozóhely, az Akvárium Klub felfüggesztette a jövő évi események szervezését. Emiatt kérdések merültek fel, hiszen a klubot üzemeltető kft.-nek 2029-ig van szerződése, 5 év hosszabbítási opcióval.

Lobenwein Norbert, a klubot működtető cég egyik tulajdonosa a 444-nek most arról beszélt, hogy a múlt hét óta ismét lehet szervezni koncerteket és egyéb programokat a 2026-os év első felére.

Az előző bizonytalanság oka részben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felújítási munkái, részben pedig a klub profilváltása és fejlesztései voltak. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozásával a klub kínálatát új irányba bővítik, ami mobil lelátók és színpadtechnikai átalakítások bevezetését igényli.

"A másik ok ugyancsak egy »felújítás«, vagy inkább »fejlesztés«, amely azzal függ össze, hogy a következő időszakban a tizenegy éve népszerű kínálatot több, markánsan új íránnyal szeretnénk bővíteni. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozik az akváriumos csapathoz. A neves szakemberek és művészek által képviselt programok lebonyolítása igényel némi fejlesztést is: mobil lelátókat, színpadtechnikai átalakításokat"
– mondta Lobenwein.

A fejlesztéseket végül a nyári hónapokra ütemezték, így az év eleji működést nem befolyásolja sem a tulajdonos-, sem a profilváltással kapcsolatos munka.

Az is kiderült, miért áll a hatalmas sátor az Erzsébet téren az Akvárium fölött: olyan munkálatok zajlanak alatta, amelyek részben és közvetetten, de kapcsolódnak az klubhoz, egyes kiszolgáló egységek szigetelését érintik.

Kezdőlap    Belföld    Új világ jön az Akvárium Klubban, kiderült, mi változik

koncert

felújítás

szórakozóhely

tulajdonosváltás

akvárium klub

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

Elemző: 400 forint alatt maradhat az euróárfolyam az év végéig

A dollárral és az euróval szemben is erős héten van túl a forint, a hazai fizetőeszköz mindkét devizával szemben egy százalék körül erősödött. Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző enyhe forintgyengülésre, de továbbra is 400 alatti euróárfolyamra számít.
Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
 

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Szörnyű baleset történt: autópályára zuhant egy H-130-as, válságos a sérültek állapota

Autópályára zuhant egy mentőhelikopter a kaliforniai Sacramento keleti részén. A fedélzeten tartózkodó három személy súlyosan megsérült.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliók bukták el egy nap alatt? - Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Milliók bukták el egy nap alatt? - Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) - véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attack

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attack

The UK PM describes pro-Palestinian rallies, planned to mark the second anniversary of Hamas's attack on Israel, as "un-British".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 09:23
Idegtépő keresés indult egy öngyilkosságot tervező fiú után
2025. október 7. 08:48
Borzalom Pécelen, emberekre és autókra támadtak a falkába verődött kutyák – fotók
×
×
×
×