Új világ jön az Akvárium Klubban, kiderült, mi változik

Szeptember végén röppent fel a hír, hogy a közismert budapesti szórakozóhely, az Akvárium Klub felfüggesztette a jövő évi események szervezését. Emiatt kérdések merültek fel, hiszen a klubot üzemeltető kft.-nek 2029-ig van szerződése, 5 év hosszabbítási opcióval.

Lobenwein Norbert, a klubot működtető cég egyik tulajdonosa a 444-nek most arról beszélt, hogy a múlt hét óta ismét lehet szervezni koncerteket és egyéb programokat a 2026-os év első felére.

Az előző bizonytalanság oka részben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felújítási munkái, részben pedig a klub profilváltása és fejlesztései voltak. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozásával a klub kínálatát új irányba bővítik, ami mobil lelátók és színpadtechnikai átalakítások bevezetését igényli.

"A másik ok ugyancsak egy »felújítás«, vagy inkább »fejlesztés«, amely azzal függ össze, hogy a következő időszakban a tizenegy éve népszerű kínálatot több, markánsan új íránnyal szeretnénk bővíteni. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozik az akváriumos csapathoz. A neves szakemberek és művészek által képviselt programok lebonyolítása igényel némi fejlesztést is: mobil lelátókat, színpadtechnikai átalakításokat"

– mondta Lobenwein.

A fejlesztéseket végül a nyári hónapokra ütemezték, így az év eleji működést nem befolyásolja sem a tulajdonos-, sem a profilváltással kapcsolatos munka.

Az is kiderült, miért áll a hatalmas sátor az Erzsébet téren az Akvárium fölött: olyan munkálatok zajlanak alatta, amelyek részben és közvetetten, de kapcsolódnak az klubhoz, egyes kiszolgáló egységek szigetelését érintik.