A jegyeket még árulják, de leállhat Budapest egyik legfontosabb szórakozóhelye

Bizonytalan a jövő évi események sorsa az Akvárium Klubban – értesült a Telex, amely megkereste az ingatlant 2014 óta bérlő Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt (MNV) is az ügyben, de egyelőre nem lehet részleteket tudni.

A klub szerint az MNV arról tájékoztatta őket, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését. Az Akvárium Klub ezért felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését. További információik egyelőre nincsenek a felújításról.

Az MNV 2014 óta bérli az ingatlant, a szerződés 15 évre szól, további 5 évre szóló opcióval. Az MNV egyelőre nem válaszolt a hírportál kérdéseire.

Az Akvárium Klub honlapján egyelőre nincs nyoma a helyzetnek, még jövő tavaszi programok is szerepelnek rajta. Az utolsó dátum, amelyre jegyet lehet venni koncertre, 2026. május 2., az automata jegyvásárlási rendszer még működik. Arról sincs hír, hogy a már leszervezett koncertekkel, az esetleg már eladott jegyekkel mi lesz.