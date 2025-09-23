ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Az olasz Kaláscima együttes koncertje a Budapest Ritmo világzenei fesztiválon az Akvárium Klubban 2022. április 8-án. Az április 7-től négy napig tartó fesztiválon a koncertek mellett saját gyártású zenei filmeket vetítenek, zene- és filmipari konferenciát tartanak.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A jegyeket még árulják, de leállhat Budapest egyik legfontosabb szórakozóhelye

Infostart

Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.

Bizonytalan a jövő évi események sorsa az Akvárium Klubban – értesült a Telex, amely megkereste az ingatlant 2014 óta bérlő Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt (MNV) is az ügyben, de egyelőre nem lehet részleteket tudni.

A klub szerint az MNV arról tájékoztatta őket, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését. Az Akvárium Klub ezért felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését. További információik egyelőre nincsenek a felújításról.

Az MNV 2014 óta bérli az ingatlant, a szerződés 15 évre szól, további 5 évre szóló opcióval. Az MNV egyelőre nem válaszolt a hírportál kérdéseire.

Az Akvárium Klub honlapján egyelőre nincs nyoma a helyzetnek, még jövő tavaszi programok is szerepelnek rajta. Az utolsó dátum, amelyre jegyet lehet venni koncertre, 2026. május 2., az automata jegyvásárlási rendszer még működik. Arról sincs hír, hogy a már leszervezett koncertekkel, az esetleg már eladott jegyekkel mi lesz.

budapest

erzsébet tér

akvárium klub

24 ÓRA
2025. szeptember 23. 18:03
