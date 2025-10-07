ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.01
usd:
335.83
bux:
100216.9
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Súlyos kórházi botrány, meggyanúsítottak két főorvost is – videó

Infostart

Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak két főorvost és egy szociális munkást, az ügyben több száz millió forintot foglaltak le a rendőrök.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén. A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt. Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át - közölte a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert. Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le. Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Kezdőlap    Belföld    Súlyos kórházi botrány, meggyanúsítottak két főorvost is – videó

kórház

vesztegetés

szociális munkás

főorvos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum 2025 konferencián. A vezető előadásának címe nagyon beszédes volt: „Túl a Barátságon". Ebből máris lehetett tudni, hogy a fókuszban többek között a magyar olajellátás aktuális helyzete és kihívása lesz, ami különösen izgalmas és aktuális annak tudatában, hogy az Európai Unió mellett ma már az Egyesült Államok is erőteljesen szorgalmazza, hogy minden európai ország váljon le az orosz energiahordozókról. A vezető többek között kihangsúlyozta: komoly kockázata van annak, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, egy esetleges dízelhiányt nagyon nehéz lenne kezelni a régióban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen üzent az MNB-nek Nagy Márton: itt az ideje vágni az alapkamaton

Keményen üzent az MNB-nek Nagy Márton: itt az ideje vágni az alapkamaton

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis gather at memorial events to mark two years since Hamas's 7 October attack

Israelis gather at memorial events to mark two years since Hamas's 7 October attack

At the site of the Nova festival attack, memorials stand garnished with flowers, tributes and candles, our correspondent reports from Kibbutz Re'im.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 10:46
Örvény nyelte el a magyar fiatalok csónakját, egyiküket egy hete nem találják
2025. október 7. 09:58
Budapest–Belgrád vasútvonal: a teherforgalom már az év végén, a személyszállítás jövő tavasszal indulhat
×
×
×
×