2025. október 5. vasárnap
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Tűzszünet csak a túszok hazatérése után – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Csak a túszok hazatérése után hajlandó lépni a tűzszüneti megállapodás további pontjaiban az izraeli kormányfő. A keresztényellenes erőkkel szembeni fellépésről is beszélt a miniszterelnök a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésén. Benjamin Landa New York-i üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti tisztségére Donald Trump. Az InfoRádió legfontosabb hírei vasárnap.

Csak a túszok hazatérése után következhetnek a tűzszüneti megállapodás további pontjai – jelentette ki az izraeli kormányfő. Benjamin Netanjahu az elesett katonák családtagjaival tartott találkozón megismételte: a Palesztin Hatóság nem fog uralmat gyakorolni Gázában a háború után, és sem a Hamász, sem annak képviselői nem lesznek részesei a Gázai övezet irányításának. Az amerikai elnök által kezdeményezett húszpontos tűzszüneti és túszalku-terv részleteinek megvitatása hétfőn kezdődik Kairóban Izrael és a Hamász delegációjának részvételével.

A légteret érintő tűzszünet kikényszerítését várja a nyugati szövetségesektől az ukrán elnök az újabb orosz támadások után. Oroszország az elmúlt hónapok legintenzívebb légicsapását mérte Ukrajnára a hétvégén. Volodimir Zelenszkij arra hívta fel a figyelmet, hogy több megyében ismét létfontosságú infrastrukturális létesítményeket támadott az orosz légierő, öt ember meghalt és tíz megsebesült. Az orosz erők a hétvégén több mint ötven rakétát és mintegy ötszáz drónt indítottak Ukrajna ellen.

Csehországban idő előttinek nevezte a kormányalakítási megbízatást az államfő a választások után tartott első konzultációk alapján. Az egyeztetések hétfőn folytatódnak. Petr Pavel elsőként Andrej Babis-sal, a választásokat 34 százalékos támogatással megnyerő ANO mozgalom elnökével találkozott. A képviselőházba bejutott hat tömörülés közül a második helyen végzett Spolu hárompárti kormánykoalíció, valamint a STAN, és a Kalózpárt egyaránt közölték: a jövőben nem kívánnak együttműködni Andrej Babissal.

Puccskísérletnek minősítette a grúz kormányfő a szombati helyhatósági választások utáni tüntetéseket. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be. Irakli Kobahidze további őrizetbe vételeket és ítéleteket jelentett be. Az ellenzék egy része által bojkottált helyhatósági választások győztese a grúz kormánypárt volt, minden polgármester-választáson ők nyertek.

Szíriában rendbontás nélkül ért véget a parlamenti választás. A hivatalos végeredményeket várhatón hétfőn vagy kedden ismertetik. Bassár el-Aszad volt elnök tavaly decemberi megbuktatása óta először választották meg a népi gyűlést, az egykamarás parlamentet.

Újraszentelték a Szent Mihály Főszékesegyházat Veszprémben. Az ünnepségen a miniszterelnök is beszédet mondott. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Veszprémben nem pusztán egy épületet szenteltek újjá, hanem a saját múlt, a történelem alapkövéhez tért vissza az ország, a falakban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei. A kormányfő az egyház- és keresztényellenes erőkkel szembeni fellépés fontosságáról is beszélt.

Benjamin Landa New York-i üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti tisztségére Donald Trump amerikai elnök– derült ki a Washington Post elnöki kinevezési nyilvántartásából. Benjamin Landa jelölését az amerikai Szenátus külügyi bizottságának még jóvá kell hagynia. Az elmúlt hónapokban Robert Palladino ügyvivőként vezette a budapesti amerikai nagykövetséget.

Bemutatta a 106 országgyűlési képviselőjelöltet a 2026-os választásokra a Demokratikus Koalíció elnöke a párt kongresszusán. Dobrev Klára kiemelte: a DK csapata tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze.

Nagy-Britanniában szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek a belügyminiszter az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására. A döntés előzménye, hogy szombaton is palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban és más brit nagyvárosokban, annak ellenére, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium a manchesteri zsinagógánál elkövetett terrortámadás miatt a demonstrációk felfüggesztését kérte a szervezőktől.

A légi forgalom többórás felfüggesztése után ismét megnyílt a vilniusi repülőtér. A helyi hatóságok legutóbbi közlése szerint a forgalmat Fehéroroszországból Litvániába tartó, húsznál több cigarettacsempész hőlégballon miatt állították le. Az ideiglenes korlátozások mind az érkező, mind az induló járatokat érintették, több járatot töröltek.

Lavina sodort el három horvát hegymászót Szlovéniában, a Júlia-Alpok középső részén. Az egyik hegymászó holttestét megtalálták a mentőalakulatok. A hegymászók egy menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé.

Mintegy 6 és fél 5 millió látogatója volt az idei müncheni sörfesztiválnak. Ez 200 ezerrel kevesebb a 2024-es adatokhoz képest. A szervezők a visszaesést részben az ideiglenes lezárásokkal indokolták.

Több mint két évtizedes felújítás után ismét látogatható III. Amenhotep fáraó sírja Luxorban. A fáraó sírjának megnyitása annak a turizmust élénkítő kormányzati erőfeszítésnek a része, amely a Gízai piramisok közelében épült új országos múzeum felavatásával együtt további látogatókat kíván Egyiptomba vonzani.

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
