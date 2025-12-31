ARÉNA - PODCASTOK
Egyesült Államok, New York, 2025. július 29. Isiah Whitlock Jr. a She Rides Shotgun című film New York-i vetítésén vesz részt a Roxy Moziban,Dimitrios Kambouris/Getty Images
Nyitókép: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Gyászol Hollywood: elment egy „brilliáns” színész

Infostart

Rövid betegség után, 71 éves korában halt meg.

71 éves korában, rövid betegség után kedden New York-ban meghalt Isiah Whitlock Jr., erősítette meg a színész menedzsere, Brian Liebman – írja a BBC nyomán a Telex. Whitlock leginkább az HBO sorozatából, a Drótból vált ismertté, ahol egy korrupt szenátort játszott.

Whitlock játszott emellett Az alelnök című sorozatban, illetve több filmben, köztük Az 5 bajtársban. Felbukkant emellett a Nagymenőkben és a Chappelle’s Showban is, régóta dolgozott együtt Spike Lee filmrendezővel, aki mély tisztelettel emlékezett meg róla.

„Aki ismerte, mind szerette. Briliáns színész volt, és még annál is jobb ember” – írta Liebman megemlékezésében. Whitlock 1954-ben született Indianában, South Bendben. Utolsó szerepe az idén debütált Netflix-sorozat, A rezidencia volt.

