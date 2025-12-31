Gyászol Hollywood: elment egy „brilliáns” színész

71 éves korában, rövid betegség után kedden New York-ban meghalt Isiah Whitlock Jr., erősítette meg a színész menedzsere, Brian Liebman – írja a BBC nyomán a Telex. Whitlock leginkább az HBO sorozatából, a Drótból vált ismertté, ahol egy korrupt szenátort játszott.

Whitlock játszott emellett Az alelnök című sorozatban, illetve több filmben, köztük Az 5 bajtársban. Felbukkant emellett a Nagymenőkben és a Chappelle’s Showban is, régóta dolgozott együtt Spike Lee filmrendezővel, aki mély tisztelettel emlékezett meg róla.

„Aki ismerte, mind szerette. Briliáns színész volt, és még annál is jobb ember” – írta Liebman megemlékezésében. Whitlock 1954-ben született Indianában, South Bendben. Utolsó szerepe az idén debütált Netflix-sorozat, A rezidencia volt.