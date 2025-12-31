ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 31. szerda
Young woman wearing face mask
Nyitókép: ER_Creative/Getty Images

Szigorítás több vidéki kórházban

Infostart / MTI

A különböző légúti megbetegedések emelkedő száma miatt december 31-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában kötelező az orr- és szájmaszk viselése.

Az intézmény tájékoztatása szerint a munkavállalók, az egészségügyi és egészségügyben dolgozók, valamint a külső partnerek is kötelesek maszkot viselni a járó- és fekvőbetegeket ellátó épületekben.

Jelezték, a szabály alól a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúak és a fogyatékossággal élők jelentenek kivételt. Ezen túl nem kell maszkot viselniük az akadálymentes kommunikáció érdekében az anamnézis felvételének időtartamára a hallássérült betegeknek és az ő kommunikációját segítőknek sem.

Az osztályokon ápolt betegeknek a kórtermekben nem kell maszkot viselniük – írták.

Az intézmény közleményében emlékeztetett, október 31-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában a látogatás naponta maximum egy órában egy főnek engedélyezett, ez alól csak az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint a kiskorú gyermekkel, szülő nővel és a súlyos állapotú beteggel bent tartózkodó kísérő a kivétel.

A maszkiviselési kötelezettség a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház mellett a diósgyőri tagkórházra és rendelőintézetre, a mezőkövesdi rehabilitációs központra valamint a Semmelweis-, a Szent Ferenc- és a Szikszó Tagkórházra is érvényes.

