Orbán Viktor: fontos, vízválasztó éven vagyunk túl

(Cikkünk frissül.)

Orbán Viktor szerint fontos, vízválasztó év volt 2025, hiszen Donald Trump megnyerte az elnökválasztást és lehetett ahhoz reményeket fűzni, hogy véget vet az orosz–ukrán háborúnak. „Mi is erre építettük a terveinket, hogy a magyar gazdaság a háborús blokkolás után lendületet vesz, de nem ez történt” – fogalmazott az interjú elején a miniszterelnök.

Szerinte a jelenlegi helyzet vízválasztó, mivel nem volt még példa arra, hogy az amerikai és európai politikusok egy stratégiai kérdésben – a háború ügyében – látványosan ellentétes álláspontot képviseljenek. Emlékeztetett, hogy miközben az amerikai elnök „kiadta a jelszót” a háború befejezésére, az európaiak azt választották, hogy folytatni kívánják. És ehhez Európa képes volt a teljes gazdaságát átszervezni hadigazdasággá – mondta.

A kormányfő szerint 2026-ban arról kellett döntenie a magyaroknak, hogy „mi melyik oldal mellé állunk, hogy kimaradunk-e a háborúból vagy csatlakozunk Brüsszelhez;

2026 a háborús döntés éve lesz”

– hangsúlyozta. „26-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből” – mondta.

Hangsúlyozta: most egy másik világ formálódik a szemünk előtt, és ebben az emberek ki akarják jelölni azt az utat, ahol a leginkább biztonságban érzik a jövőjüket. „Én mindig optimista voltam, most is az vagyok” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy világosan kell beszélni az ország előtt álló lehetőségekről, egy világos célra kell mandátumot kérni. „Mi ezt tesszük. Tudjuk, hogy mire kérünk mandátumot, tudjuk, hogy mire kérjük a szavazatokat, és tudjuk, hogy mit akarunk az így megkapott hatalommal, erővel kezdeni” – szögezte le.

Mint fogalmazott, „nekünk, magyaroknak mindent újra kellett kalibrálnunk, újratervezést kellett végrehajtani. „Magyarország úgy döntött, hogy – szemben az európai hadigazdálkodással – a békegazdaság útvonalán halad miután mindent újraszámoltunk, ebből következtek a bejelentett intézkedések: béremelések, a vállalkozások támogatása, és a családtámogatási intézkedések. „Ez elvitt hat-hét hónapot, de a békegazdaság megindult” – mondta.

Jelezte: a magyar gazdaság teljesítménye tekintélyes részben arra épül, hogy értéket állítunk elő, amit külföldön adunk el, piacképes termékeink vannak. Az egyik felvevőpiac az Európai Unió, azon belül is Németország, viszont ha ott hadigazdaságra állnak át, az negatívan hat Magyarországra, de ilyenkor nem sopánkodni kell – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: ezért hirdették meg a gazdasági semlegességnek nevezett stratégiát, ami Európán kívüli piacokat próbál szerezni a magyar termékeknek.

„El fog tartani jó pár évig, amíg a magyar termékek jó részét nem az európai piacon adjuk el, de ezt a munkát folytatni kell.”

Szerinte ebben a folyamatban kulcsfontosságú lenne a háború lezárása és az orosz piac kinyitása, ahol a magyar termékeket értékesíteni tudnánk, illetve energiát nagyobb mennyiségben lehetne beszerezni.

Orbán Viktor úgy látja, „Magyarország elég erős ahhoz, hogy ki tudjon maradni egy háborúból, ha kell a teljes nyugati világgal szemben, ha kell Brüsszellel szemben. Magyarországnak fontos döntést kell hoznia 2026-ban: betársulunk-e a háborús stratégia mellé, vagy kimaradunk. Európában eldöntötték, hogy ők háborúba mennek”.

A kormányfő szerint a magyar emberek talán kevés impulzust kapnak arról, hogy az európai vezetők mennyire közel sétálnak ahhoz a szakadékhoz, aminek a neve háború. „A nyugati szövetségi rendszer része akarunk maradni, de azt szeretnénk, hogy a józan ész alapján hozzanak döntéseket. Nem ki akarunk lépni, hanem azt akarjuk, hogy mind Brüsszelben, mind a NATO-központban értelmes döntések szülessenek. Utóbbiban jobban állunk, mint korábban, mert az Egyesült Államok is azt mondja, amit mi, de Brüsszelben is, hiszen a csehek és a szlovákok velünk azonos békepolitikát követnek” – hangsúlyozta, megismételve: Brüsszelt előbb-utóbb »el kell foglalni«, ezért hozták létre a Patriótákat.