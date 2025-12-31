ARÉNA - PODCASTOK
1963. október 31. Akcióban Puskás Ferenc a Real Madrid színeiben.Central Press/Getty Images
Nyitókép: Central Press/Getty Images

Puskás Ferenc egyik rekordja még ma is él

Infostart / MTI

Továbbra is Puskás Ferenc áll az élén annak a korlistának, amelyet az IFFHS vezet a mesterhármast – vagy éppen mesternégyest – idős korukban, klubcsapatukban a nemzetközi porondon szerző európai labdarúgókról.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kedden közölt lajstromának változatlanul első helyezettjeként tünteti fel az Aranycsapat egykori kapitányát, aki – klubszínekben már a Real Madrid játékosaként – 38 évesen és 174 naposan vette be négyszer is a holland Feyenoord kapuját 1965. szeptember 22-én a spanyol együttes 5–0-s hazai sikerével végződött BEK-mérkőzésen.

A háromtalálatosok világrangsorában Puskás a harmadik helyet foglalja el a kolumbiai Dayro Moreno és a bolíviai Pablo Escobar mögött. Moreno idén április 22-én egy Copa Sudamericana-találkozón az Once Caldas színeiben idegenben, a bolíviai San Josénak (2-3) talált be háromszor is 39 évesen és 218 naposan.

Az addigi első Escobar a The Strongest játékosaként 2017. február 24-én, a chilei Unión Espanola (5-0) ellen ért el mesterhármast egy Libertadores Kupa-mérkőzésen 38 éves és 227 napos korában.

A legidősebb mesternégyes-szerzők világrangsorában ugyanakkor továbbra is Puskás Ferenc a listavezető – emelte ki az IFFHS.

