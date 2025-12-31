ARÉNA - PODCASTOK
Elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája.Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images
Nyitókép: Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

35 évesen elhunyt a volt amerikai elnök unokája

Infostart

Elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája, közölte a családja a közösségi médiában.

A BBC beszámolója szerint Scholssberg novemberben közölte, hogy a rák egy agresszív formájával diagnosztizálták. Arról is írt akkor, hogy kevesebb mint egy éve lehet hátra – olvasható a 24.hu-n.

A 35 éves újságíró Edwin Scholssberg designer és Caroline Kennedy diplomata lánya volt.

Tatiana Scholssberg múlt hónapban a The New Yorkerben megjelent írásában arra is kitért, hogy 2024 májusában akut myeloid leukémiával diagnosztizálták, nem sokkal azután, hogy életet adott második gyermekének. Mint fogalmazott, „az első gondolatom az volt, hogy a gyermekeim nem fognak rám emlékezni.”

Ugyan kapott kezelést, orvosai nem sok jóval kecsegtették már akkoriban sem.

Félt attól is, hogy halála mekkora fájdalmat okozhat majd családjának, hiszen korábban több tragédiát is át kellett élniük. Nagyapját, John F. Kennedyt megölték 1963-ban, nagybátyját, John F. Kennedy Jr. pedig egy repülőbalesetben vesztette életét 1999-ben.

24 ÓRA
