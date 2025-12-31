ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.45
usd:
327.62
bux:
0
2025. december 31. szerda Szilveszter
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Roberto Carlos egykori brazil válogatott labdarúgó érkezik a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA díjkiosztó gálaestjére Párizsban 2023. február 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Szívműtéten esett át Roberto Carlos

Infostart / MTI

Szívműtéten esett át a világbajnok Roberto Carlos, a Real Madrid korábbi sztárlabdarúgója.

Az egykori kiváló balhátvédet a nyaralása során a lábában talált vérrög miatt vizsgálták meg alaposabban egy Sao Pauló-i kórházban, és szívműködési problémát állapítottak meg nála, ami gyors beavatkozást tett szükségessé.

Az 52 éves sportember, aki jelenleg a Real Madrid nagykövete, nincs veszélyben, de – amint az ilyen esetekben szokásos – a műtét után megfigyelés alatt maradt legalább két napig.

Robert Carlos 1996 és 2007 között számos sikert ért el a spanyol királyi klub színeiben, többek között nyert három Bajnokok Ligáját, négy spanyol bajnokságot és két Interkontinentális Kupát. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnok lett, emellett két alkalommal a dél-amerikai kontinensbajnokságon, a Copa Americán is győzött. A Real Madrid mellett játszott többek között a Palmeirasban, az Internazionaléban és a Corinthiansban.

Kezdőlap    Sport    Szívműtéten esett át Roberto Carlos

labdarúgás

labdarúgó

szívműtét

roberto carlos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A forint az év egyik sikervalutája lett, nem véletlenül

A forint az év egyik sikervalutája lett, nem véletlenül

2025-ben nemcsak az elemzők grafikonjain, hanem a pénztárcákban is érzékelhető volt az árfolyamok mozgása. A forint az év egyik legjobban teljesítő valutája lett, miközben a rubel és a svéd korona is látványosan erősödött. A háttérben eltérő gazdaságpolitikai utak, de meglepően hasonló eredmények álltak. Ez a cikk azt mutatja meg, hogyan és miért jutalmazta a piac a fegyelmet.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren - közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?

Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?

Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fireworks and drone displays light up skies as Asian countries welcome 2026

Fireworks and drone displays light up skies as Asian countries welcome 2026

From bell-ringing in Japan, to light shows in Thailand and drumming in China, join us to follow new year celebrations across the world.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 31. 17:54
Kiúsztunk a pokolból, Kós Hubi néha tiszta ideg: évet értékel a kapitány
2025. december 31. 16:46
Aggasztó hír érkezett Kylian Mbappéról
×
×
×
×