Szívműtéten esett át Roberto Carlos

Az egykori kiváló balhátvédet a nyaralása során a lábában talált vérrög miatt vizsgálták meg alaposabban egy Sao Pauló-i kórházban, és szívműködési problémát állapítottak meg nála, ami gyors beavatkozást tett szükségessé.

Az 52 éves sportember, aki jelenleg a Real Madrid nagykövete, nincs veszélyben, de – amint az ilyen esetekben szokásos – a műtét után megfigyelés alatt maradt legalább két napig.

Robert Carlos 1996 és 2007 között számos sikert ért el a spanyol királyi klub színeiben, többek között nyert három Bajnokok Ligáját, négy spanyol bajnokságot és két Interkontinentális Kupát. A brazil válogatottal 2002-ben világbajnok lett, emellett két alkalommal a dél-amerikai kontinensbajnokságon, a Copa Americán is győzött. A Real Madrid mellett játszott többek között a Palmeirasban, az Internazionaléban és a Corinthiansban.