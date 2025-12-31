A drónokat – amelyek lelövéséről és roncsairól a tárca videofelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték – személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.

Russia’s Defense Ministry has released video of what it says is one of the Ukrainian drones downed on Sunday night while flying toward Putin’s residence in Novgorod region. According to the ministry, the drone was carrying a 6-kg explosive charge. Ukraine denies the claim. pic.twitter.com/45EOJ7Zvu6 — Brian McDonald (@27khv) December 31, 2025

„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” – jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.