2025. december 31. szerda Szilveszter
Orosz védelmi minisztérium: Szumi és Csernyihiv megyéből indították az orosz elnöki rezidenciát támadó ukrán drónokat.
Nyitókép: Orosz védelmi minisztérium

Oroszország állítólagos bizonyítékokat mutatott be az elnöki rezidencia elleni támadásról – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium

A drónokat – amelyek lelövéséről és roncsairól a tárca videofelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték – személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.

„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” – jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.

