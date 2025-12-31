ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Vlagyimir Putyin: mindig készek vagyunk segíteni

Infostart / MTI

Az oroszok hisznek a győzelemben – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi üdvözletében, amelyet közép-európai idő szerint szerda délután lejátszottak Oroszország legkeletibb régióiban.

„Köszöntöm minden katonánkat és parancsnokunkat az új év alkalmából! Hiszünk bennetek és a győzelmünkben!” – hangoztatta az államfő.

„Milliók egész Oroszországban, biztosíthatom önöket, együtt gondolnak önökre ezen az újévi éjszakán, együttéreznek önökkel, reménykednek önökben. Egységesek vagyunk őszinte, önzetlen, hűséges szeretetünkben Oroszország iránt” – tette hozzá.

Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni kitűzött céljait, és csak előre fog haladni.

„Számítunk saját erőnkre, azokra, akik mellettünk állnak, akik közel állnak hozzánk és kedvesek számunkra, és magunk is mindig készek vagyunk segíteni” – jelentette ki.

Mint fogalmazott, az orosz nép sikereivel új fejezetet ír az ország ezeréves történelmében, és egységének szilárdsága határozza meg annak szuverenitását és biztonságát. Boldogságot, egészséget, kölcsönös megértést és inspiráló szeretetet kívánt az oroszoknak.

„Hadd kössenek össze hagyományaink, hitünk, emlékeink minden generációt, és mindig teljes mértékben támogassanak minket! Együtt vagyunk egy nagy, erős és összetartó család” – jelentette ki.

Az elnök ezúttal ismét a hagyományos háttér, a Kreml falai előtt tartotta meg mintegy háromperces beszédét.

További tartalmak
