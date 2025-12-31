ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda Szilveszter
Tûzijátékkal ünneplik az új évet Rio de Janeiróban szilveszter éjszaka, 2025. január 1-jén. Az elõtérben a Megváltó Krisztus szobra.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda

Megvan a szilveszteri ünnepek koronázatlan királya

Infostart / MTI

A tavalyi Rio de Janeiró-i ünnepséget ismerte el kedden a Guinness Világrekordok a világon a legnagyobb szilveszteri ünnepségnek, amelyen órákon át biztosítottak ingyenes koncertet a Copacabana strandon két és fél millió ember számára.

Eduardo Paes, Rio polgármestere az idei – szerda éjféltől csütörtökig tartó – ünneplés színhelyén, az ikonikus Copacabana Palace szállodával szemben vette át az elismerést tanúsító plakettet a Guinness Világrekordok képviselőjétől.

Az idei ünnep főszereplője Gilberto Gil, a brazil zene legendája lesz.

A kitüntetést a Guinness Világrekordok által felállított kritériumok elemzése és hitelesítése után ítélik oda, figyelembe véve a részvevők számát, a művészi programok nagyságát, az esemény területi kiterjedését és a kulturális helytállóságát – tudatta közleményben a riói polgármesteri hivatal.

A résztvevők 2,5 milliós rekordszámát drónok segítségével hitelesítették.

„Megtiszteltetés megkapni a Guinness hitelesítését. (…) Tudjuk, hogy egyetlen más város sem szervez olyan eseményeket, amelyeken ennyi ember vesz részt ilyen kitartóan” – mondta Eduardo Paes a közlemény szerint.

Minden december 31-én ünneplők hatalmas tömege gyűlik össze a Copacabana strandon, többségük fehérbe öltözve, hogy látványos tűzijátékokkal ünnepeljék az új év beköszöntét.

A 2025-26-os ünnepség szintén grandiózusnak ígérkezik: tizenkét perces tűzijátékkal és 1200 drónnal világítják be Rio de Janeiro egét.

Összesen tizenhárom színpadot állítottak fel az ingyenes koncertek számára városszerte, ebből hármat a Copacabanán, ahová a biztonsági erők a tervek szerint 3500 rendőrt mozgósítanak.

Januártól novemberig a biztonsági problémák ellenére megközelítőleg kétmillió turista látogatott Rio de Janeiróba, ami rekordnak számít.

Kezdőlap    Külföld    Megvan a szilveszteri ünnepek koronázatlan királya

rio de janeiro

guinness-rekord

ünnepség

szilveszter

copacabana

