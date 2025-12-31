Cukiságbomba: így csúszdázik és hempereg a hóban a játékos kínai óriáspanda – videó

Az elmúlt napokban nagy havazás volt Kínában, ami a közlekedésben komoly fennakadásokat okozott, a helyi állatkertek egyes lakói viszont kifejezetten örültek a hóesésnek. Az internetezők körében pillanatok alatt nagy kedvenccé vált Ling Jen, a bájos óriáspanda, aki önfeledten játszadozott a frissen lehullott hóban az egyik észak-kínai állatkertben.

Mao Ning kínai külügyi szóvivő osztotta meg azt a videót, amelyen a Henan tartománybeli Luo Jang Vadvédelmi Parkjában csúszdázó óriáspanda látható – írja a hirado.hu.

A felvétel arról árulkodik, hogy Ling Jen nagyon élvezi a különleges téli időjárást és a hóban való hason és háton csúszkálást, bukfencezést, hempergést. A játékos panda téli kalandjait megörökítő videó világszerte elsöprő sikert aratott, már több millióan látták, a hozzászólásoknál pedig sorjáznak egymás alatt az olyan kommentek, mint például a „napi boldogságadag” vagy az „ennél aranyosabb már nem lesz ma semmi” típusú megjegyzések.