2025. december 31. szerda
Vitorlás regatta a Finn-öbölben naplementekor egy versenyeen.Getty Images/Vladimir Drozdin
Nyitókép: Getty Images/Vladimir Drozdin

Óvás után szenzáció a legendás versenyen

Infostart / MTI

Óvás után Jiang Lin személyében először lett női győztese a pénteken rajtolt Sydney-Hobart vitorlásversenynek összetettben.

A kétszemélyes hajók között eredetileg Michel Quintin és Yann Rigal kormányozta BNC végzett az élen, csakhogy a zsűri szabálytalan vitorlahasználat miatt szerdán 1 óra 5 perces büntetéssel sújtotta, így végül a Min River nevű hajó diadalmaskodott.

„El sem hiszem. Remélem, ez még több nőt fog ösztönözni. Nézzetek rám, ha én meg tudtam csinálni, ti is biztosan meg tudjátok” – mondta örömében Lin, akinek társa Alexis Loison volt az erőpróbán.

A 80. alkalommal kiírt viadalt a Master Lock Comanche nyerte két nap, öt óra, három perc és 36 másodperces idővel. Összetettben pedig előnyszámításos rendszer szerint hirdetnek győztest, azaz a hajók teljesítményét tükröző értékszám alapján módosítják az időket, így általában nem a leggyorsabb hajó lesz az első. A 128 indulóból 92 ért célba, egy még a tengeren van, a többi hajó feladta a küzdelmet.

