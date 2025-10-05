ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Power of nature. Real huge avalanche comes from a big mountain (Shkhara, 5,193 m), Caucasus, Kabardino-Balkaria, Bezengi region, Russia
Nyitókép: Lysogor/Getty Images

Lavina sodorta el három hegymászót a Júlia-Alpokban

Infostart / MTI

Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén - jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve.

A baleset után azonnal mentőakció indult, amelyben rendőrök és a Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tagjai vesznek részt.

Az első információk szerint az eltűnt hegymászók a Vodnikov dom menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé. Négy horvát társuk a menedékházban maradt.

A hegymászók egy szakaszon lavinát indíthattak el, amely elsodorta őket. A keresésben a Radovljica, Bohinj és Jesenice hegyi mentőszolgálat egységei, valamint a kranji rendőrkapitányság munkatársai vesznek részt. A rossz időjárás miatt egyelőre helikoptert nem tudnak bevetni.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza.

A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben Kredaricán 25, Zelenicen 19, Vogelon 17, Vrsicen 14, míg Krvavecon 11 centiméter friss hó hullott.

Kezdőlap    Külföld    Lavina sodorta el három hegymászót a Júlia-Alpokban

szlovénia

alpok

hegymászó

hegyimentő

lavina

mentőakció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A lakáspiacon minden vevő alacsonyabb árakat szeretne. Egészen addig, amíg meg nem tapasztalja, mit okoz ez. Spanyolországban 2009 után a lakásárak bezuhantak, de a fiatalok számára a saját otthon távolabb került, mint valaha. A zuhanó árak mögött összeomló munkaerőpiac és hitelezés, valamint mohó befektetők álltak. A történet azt üzeni, hogy a magas lakásárak gyakran a remény jelei, nem a reménytelenségé.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1: Russell nyerte a szingapúri nagydíjat, de a McLaren nevethet igazán

F1: Russell nyerte a szingapúri nagydíjat, de a McLaren nevethet igazán

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Russia says it carried out an overnight strike on Ukrainian military and infrastructure targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 15:35
Szabadságjog kontra félelem: szigorítana a belügyminiszter a tömegtüntetések miatt Nagy-Britanniában
2025. október 5. 15:02
Fokozódó légi terror: orosz rakéták és drónok százai zúdultak Ukrajnára
×
×
×
×