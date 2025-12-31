Erre a változásra minden jelzáloghitelesnek érdemes odafigyelnie

A Magyar Nemzeti Bank ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma. Az újonnan kötött jelzáloghitelekre a változás már 2026 elejétől érvényes lehet, de a már megkötött szerződések módosítására is lesz lehetőségük az ügyfeleknek – mondta el az InfoRádióban a jegybank felügyeleti szóvivője, Binder István.

Sok ügyfélnek van már hitelfedezeti biztosítása, hiszen mind a jelzáloghiteleknél, mind az egyéb hitelfajtáknál a bankok ezt kockázatcsökkentő elemként el is várják – emelte ki a szóvivő. Az MNB új ajánlásának egyik legfontosabb javaslata, hogy a hitelek legtöbbjénél a biztosítói profitok, költségelemek, közvetítői jutalékok ne haladják meg az ügyfelek által befizetett bruttó díj 70 százalékát.

A jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök esetében ez a határ a bruttó díj 60 százaléka lenne,

ami körülbelül 20 százalékpontos csökkenést jelenthet az eddigi mértékekhez képest

– hangsúlyozta Binder István.

A különböző kizárások körét is csökkenteni szeretnék, így például cél, hogy a munkahelyről közös megegyezéssel történő távozás után is életbe léphessen a biztosítási kifizetés. Mindemellett olyan kezdeményezés is indult, hogy keresőképtelenség, munkanélküliség esetén legalább kilenchavi hiteltörlesztést fedezzenek a biztosítások. Az előzménybetegségek esetén, vagy a sporttevékenység miatti károknál is javasolja az MNB a korábbiaknál bőkezűbb kifizetéseket.

A javaslatokat megtárgyalták a biztosítási piac szereplőivel is. A cél az volt, hogy az újonnan kialakítandó biztosításoknál

már 2026. január 1-től alkalmazzák is az ajánlásokban foglaltakat

– tette hozzá a szóvivő.

A már meglévő termékeknél legkésőbb 2027-től alkalmazandóak a javaslatok. Amennyiben az ügyfelek kedvezőbb konstrukcióra váltanának, az ajánlás szerint ezt ingyen tehetnék meg. Továbbá ha egy biztosító ezektől a csökkentett költségmértékektől tartósan eltérne, ezt díjvisszatérítéssel, díjcsökkentéssel, vagy akár az ügyféllel történő nyereségmegosztással is ezt kompenzálhatná – mondta el Binder István.

Sok esetben a bankok biztosítójuk közvetítőjeként járnak el, így a váltást helyben, a banknál meg lehet tenni. A Magyar Nemzeti Bank ezt a folyamatot felgyorsította – tette hozzá. Kiemelte, hogy létrejött egy olyan kommunikációs felület, amelyen a bank és a biztosító rendkívül gyorsan, digitálisan tudja ellenőrizni egymás szolgáltatásait, megtett lépéseit, ez is az ügyfelek javára történik.