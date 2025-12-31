ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda
Inland vessel photographed from above
Nyitókép: U. J. Alexander/Getty Images

Finnország lefoglalt egy orosz hajót – súlyos gyanúval

Infostart / MTI

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.

A Fitburg nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott – közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint.

A finn rendőrség közölte: a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.

A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.

A finn rendőrség bejelentette, hogy „súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása” címén vizsgálatot indít.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

„Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.

Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

finnország

balti-tenger

teherhajó

kábel

