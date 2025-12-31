ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda Szilveszter
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Bayer Zsoltnak és Ambrózy Áronnak a Pikk Extra című, a Magyar Nemzet Youtube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Rejtélyes üzenettel jelentkezett Orbán Viktor

Infostart

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentkezett be.

Rejtélyes üzenettel indította a 2025-ös év utolsó napját Orbán Viktor:

„3…2…1… és felvétel!” – írta a kormányfő a Facebook oldalán, részleteket későbbre ígérve.

