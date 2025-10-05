ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Csempészek ballonjai miatt állt el a reptér

Infostart / MTI

Többórás felfüggesztés és járatátirányítás után ismét megnyílt vasárnap reggel a vilniusi repülőtér, amelyet előző nap este azért zártak le, mert a légtérben léggömbök érkezéséről érkeztek jelentések – közölte a repülőteret üzemeltető vállalat.

A helyi hatóságok későbbi közlése szerint a forgalmat Fehéroroszországból Litvániába tartó, húsznál több cigarettacsempész hőlégballon miatt állították le.

A forgalom közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 3 óra 50 perckor állt helyre – írta Facebook-oldalán az üzemeltető.

Az ideiglenes korlátozások mind az érkező, mind az induló járatokat érintették, több járatot töröltek. Az incidens összesen mintegy harminc járatot és megközelítőleg hatezer utast érintett.

Az LRT litván közszolgálati műsorközlő idézte az országos katasztrófaelhárítás vezetőjét, aki szombaton késő este közölte, hogy tizenhárom léggömb közeledik a vilniusi repülőtér felé.

Az amerikai szövetségi légiközlekedési hivatal honlapján olvasható feljegyzés szerint a korlátozásokat „hőlégballonok repülése” miatt rendelték el.

A vilniusi repülőtér közlése szerint vasárnap még előfordulhatnak késések. Az éjszaka folyamán az érkező járatokat Lettországba és Lengyelországba irányították át, az induló járatokat pedig törölték. Egy Koppenhágából érkező járat visszafordult Dániába.

Hasonló léggömbök már szálltak le idén Litvániában, sőt a repülőtéren is, és tavaly a határőrséget felhatalmazták a lelövésükre is.

Darius Buta, az országos válságkezelési tanács képviselője elmondta, hogy Litvániában tavaly 996, idén pedig 544 ilyen léggömböt észleltek. A csempészek által használt drónok és meteorológiai léggömbök alkalmazása bűncselekmény, de nem szabotázsakció vagy provokáció – mondta Darius Buta.

Külföld    Csempészek ballonjai miatt állt el a reptér

