Hőség, bombariadó, lezárás: 6,5 millióan söröztek Münchenben

Emlékeztetett arra, hogy a 2025. évi Oktoberfest több szempontból is emlékezetes marad. A nyitó sörcsapolás napján 31 Celsius-fokot mértek, így a legmelegebb Oktoberfest-nap volt.

Két napon is le kellett viszont zárni a fesztiválnak helyt adó térséget túlzsúfoltság miatt, a kellő tájékoztatás hiánya számos bírálatot váltott ki, sokan szorongásról számoltak be a nagy tolongásban. A rendezvény egyik napja szinte teljesen kiesett, mert a Theresienwiese teret bombariadó miatt órákig le kellett zárni.

Tavaly hivatalos adatok szerint 6,7 millió látogató érkezett a nagy hagyománnyal rendelkező német fesztiválra. A látogatók számának csökkenését Scharpf részben az ideiglenes lezárásokra vezette vissza.