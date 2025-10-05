ARÉNA - PODCASTOK
Vendégek az őszi müncheni sörfesztivál, a 190. Oktoberfest megnyitása után, 2025. szeptember 20-án. Az Oktoberfest a világ legnagyobb sörünnepe.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Hőség, bombariadó, lezárás: 6,5 millióan söröztek Münchenben

Mintegy 6,5 millió látogatója volt az idén 190. alkalommal megrendezett müncheni sörfesztiválnak - ismertette vasárnap az Oktoberfest szervezéséért felelős Christian Scharpf.

Emlékeztetett arra, hogy a 2025. évi Oktoberfest több szempontból is emlékezetes marad. A nyitó sörcsapolás napján 31 Celsius-fokot mértek, így a legmelegebb Oktoberfest-nap volt.

Két napon is le kellett viszont zárni a fesztiválnak helyt adó térséget túlzsúfoltság miatt, a kellő tájékoztatás hiánya számos bírálatot váltott ki, sokan szorongásról számoltak be a nagy tolongásban. A rendezvény egyik napja szinte teljesen kiesett, mert a Theresienwiese teret bombariadó miatt órákig le kellett zárni.

Tavaly hivatalos adatok szerint 6,7 millió látogató érkezett a nagy hagyománnyal rendelkező német fesztiválra. A látogatók számának csökkenését Scharpf részben az ideiglenes lezárásokra vezette vissza.

