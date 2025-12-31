ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda Szilveszter
Pedestrian crosswalk aerial view from above
Nyitókép: Dmytro Varavin/Getty Images

Fékezés nélkül, a zebrán csaphatták el a fiatal párt – videó

Infostart

Zebrán gázoltak el egy fiatal párt Szombathelyen, hiába próbáltak a kocsi elől elfutni. Az elütött 21 éves fiú azt mondta, hogy körülnéztek, és amikor látták, hogy az autó nem lassít, még futni is próbáltak, de így is elütötték őket. A 19 éves lány az aszfaltra zuhant, zúzódásokkal vitték kórházba.

Pókhálósra tört a szélvédője annak a fekete színű autónak, ami elgázolta a két fiatalt Szombathelyen hétfő kora este, amikor át akartak kelni az úton. Többen is segítségükre siettek, erről az egyik szemtanú beszélt az RTL-nek.

„Az előttünk haladok második autó a zebrán elütött két gyalogost; először a fiú röpült bal oldalra az árokba, a lányt pedig tovább vitte a sofőr a motorháztetőn” – fogalmazott a szemtanú. Utóbbi sérül végül arccal zuhant az aszfaltra. A csatorna úgy tudja, hogy a sofőr úgy nyilatkozott, hogy nem a zebrán keltek át a fiatalok. Ezt az elütött 21 éves fiú cáfolt.

Mint mondta, a párjával akartak átkelni a főúton egy gyalogátkelőhelyen, amikor balról érkezett egy autó. Miután az nem akart megállni, elkezdett futni és párját is magával húzta, de fékezés nélkül elgázolta őket a sofőr – nyilatkozta az RTL-nek.

A párt kórházba vitték; a fiúnak hat hétig mankóval kell járnia, miután vélhetően eltört a medencecsontja, a jobb lábát pedig nem tudja terhelni. A lány lába szintén zúzódott, de inkább az arcán sérült meg.

A baleset helyszínén 30-as sebességkorlátozás van érvényben, de hogy mennyivel ment a sofőr, azt egyelőre nem tudni.

