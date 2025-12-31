ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda Szilveszter
A budaörsi rendőrök elfogták azt a 47 éves férfit, aki késsel és fegyvernek látszó tárggyal támadt a szomszédaira.Police.hu
Nyitókép: Police.hu

„Megöllek” – döbbenetes konfliktust egy pilisborosjenői társasházban – képek

Infostart

A budaörsi rendőrök elfogták azt a 47 éves férfit, aki késsel és fegyvernek látszó tárggyal támadt a szomszédaira.

Nem mindennapi konfliktust éltek át egy pilisborosjenői társasház lakói december egyik estéjén.

Az apa–fia páros éppen a lépcsőházban végzett munkálatokat, amikor a fiatalabb férfi meglátta, hogy az emeleti szinten az egyik lakó ajtajánál fel van szerelve egy kamera, ami a közös használatú teret figyelte. Mivel úgy ítélte meg, hogy az eszköz jogellenesen van ott, odasétált és leszerelte.

Rövid idő elteltével kinyílt az érintett lakás ajtaja, ahonnan kilépett a 47 éves Ian S., és 45 éves élettársa Z. Anasztázia. A férfi angol nyelven szidalmazni kezdte az apát és a fiát, majd az „I will kill you”, azaz „megöllek” szavakat kiabálva, bal kezében – csuklójához láncolva – egy kést, jobb kezében pedig egy fegyvernek látszó tárgyat tartva indult feléjük, majd

egy lövést is leadott a két férfi irányába, miközben élettársa gázspray-vel fújt feléjük.

A fiatalabb sértett ekkor a lépcsőn a földre vitte támadójukat, míg édesapja a nőt próbálta feltartóztatni. A dulakodás zajára további két szomszéd ment ki a lépcsőházba, akik segítettek lefegyverezni a támadót.

A külföldi férfi ezt követően rosszul lett, remegni kezdett, majd miután elvették tőle az eszközöket, felállt, és puszta kézzel ismét támadásba lendült. Ezúttal az idősebb férfi volt a célpont, akit a lépcsőnek lökött. A támadó rövid időn belül újra rosszul lett, ezt kihasználva a sértettek a társasház előtti kertbe menekültek, ahol megvárták a helyszínre érkező rendőröket.

A budaörsi rendőrök elfogták azt a 47 éves férfit, aki késsel és fegyvernek látszó tárggyal támadt a szomszédaira. Police.hu
Police.hu

A budaörsi rendőrök a férfit és élettársát elfogták, előállították, és ellenük büntetőeljárást indítottak. A két elkövetőnek felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt kell felelnie – olvasható a police.hu-n.

Bűnügyek    „Megöllek" – döbbenetes konfliktust egy pilisborosjenői társasházban – képek

rendőrség

kés

kamera

gázspray

pisztoly

dulakodás

China, Malaysia and the Philippines ring in new year with a blaze of colour

China, Malaysia and the Philippines ring in new year with a blaze of colour

It follows bell-ringing to mark midnight in South Korea and Japan, after Sydney put on a spectacular fireworks display.

