ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.39
usd:
327.4
bux:
0
2025. december 31. szerda Szilveszter
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X/Volodymyr Zelenskyy

Volodimir Zelenszkij: ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé

Infostart / MTI

A békébe vetett hitet hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en és Facebookon szerdán közzétett újévi üzenetében.

„Egy újabb év telt el, amelyet az ukránok elhivatottsága és kitartása, elvei és naponta tett erőfeszítései tesznek emlékezetessé. Ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé – azok, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kiálltak, akiknek fontos a szabadság és a méltóság. Együtt haladunk előre mindannak köszönhetően, ami továbbvisz minket: a tapasztalatokkal és emlékekkel, az anyanyelvünkkel, a reménnyel és a hittel. Magunkkal visszük a közös cselekvés képességét és az emberségünket – amely minden nehézség ellenére kitart. Hiszünk a békében, harcolunk érte, és dolgozunk annak elérése érdekében” – hangoztatta az ukrán elnök, aki az üzenethez mellékelt egy fényképet is, amelyen feleségével áll a karácsonyfa előtt.

Az ukrán hadvezetés nem sokkal korábban jelentette be, hogy csapást mért Tuapsze kikötőjének olajfinomítójára és a krasznodari területen található Tamany-félsziget olajtermináljára. Hozzátette, hogy az olajfinomító feldolgozó egységei és a terminál két mólója károkat szenvedett.

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő pedig szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva nevetségesnek nevezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról Oroszország által szerdán bemutatott bizonyítékokat. „Ez nevetséges – az, hogy két napig tartott, míg ezt elkészítették, és az is, hogy azok a dolgok, amelyeket bizonyítékként próbálnak bemutatni, alapvetően azt mutatják, hogy nem veszik komolyan még a történet kitalálását sem” – fejtegette. „Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy nem volt ilyen támadás„ – jelentette ki.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij: ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé

ukrajna

háború

oroszok

béke

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren - közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt

Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dubai showcases spectacular fireworks display as countries welcome 2026

Dubai showcases spectacular fireworks display as countries welcome 2026

From bell-ringing in Japan, to light shows in Thailand and drumming in China, join us to follow new year celebrations across the world.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 31. 21:12
Merz: 2026 az új kezdet pillanata lehet
2025. december 31. 20:07
Szakértő: lemaradásban van az EU az afrikai versenyben, de egy nagy sikert most elért
×
×
×
×