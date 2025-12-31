ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda
Radnay Csilla POSZT- és Junior Prima-díjas színmûvésznõ Budapesten 2020. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Gazdára talált a Ruttkai Éva-emlékgyűrű

Infostart / MTI

Radnay Csilla kapta idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt a Rémségek kicsiny boltja, az Igazából komédia és a Sommerreise című előadásban nyújtott alakításáért a Vígszínház társulatának titkos szavazása alapján – tájékoztatott a Vígszínház szerdán. A díjat annak a színművésznek adják át, aki a Vígszínházban az adott évben a legkiemelkedőbb művészi teljesítményt nyújtotta.

A Ruttkai Éva-emlékgyűrűt a színésznő lánya, Gábor Júlia 1986-ban alapította édesanyja, a Kossuth-díjas színésznő, a Vígszínház legendás művészének emlékére.

A közleményben kiemelték, hogy az elismerésnek különleges rangja van, ugyanis nem egy zsűri választja ki a díjazottat, hanem a társulat tagjai titkosan szavaznak a legjobbnak ítélt kollégára. A díjat Gábor Júlia és férje, Szigethy Gábor színháztörténész adta át Radnay Csillának kedden a Vígszínház színpadán a Liliomfi című előadás után.

Radnay Csilla 1985-ben született Budapesten. 2007-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Ascher Tamás és Novák Eszter osztályában. A diploma megszerzését követően a Centrál Színházhoz szerződött, ezzel egy időben egykori osztálytársaival megalapították a HOPPart Társulatot. 2009 és 2013 között a Nemzeti Színház tagja volt, 2013-ban a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatához csatlakozott. 2016-tól hat éven át szabadúszóként dolgozott. 2022 óta a Vígszínház tagja.

A közleményben kitérnek arra, hogy Radnay Csilla olyan népszerű filmekben és sorozatokban is játszott, mint a Nyitva, az Aranyélet, az Apatigris, a Bátrak földje, A besúgó és A renitens. Munkáját több díjjal is elismerték, elnyerte a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó elismerést a Pécsi Országos Színházi Találkozón, valamint a Junior Prima díjat. A Vígszínházban 2023-ban A kiscsillag is csillag díjat, 2025 júniusában pedig az évad legjobb alakításaiért járó Ajtay Andor-emlékdíjat vehette át.

A közleményben kiemelték, hogy Radnay Csilla a Rémségek kicsiny boltja című előadásban Audrey szerepében lép színpadra, a Víg Szalonban pedig novemberben mutatták be a Sommerreise című dalciklust, amelyben egy szürreális Barbie-szerű világban kápráztatja el játékával és énekhangjával a nézőket. Egy faképnél hagyott nőt alakít, aki dalokban emlékezik vissza és próbálja feldolgozni a vele történteket, mígnem újrakezdi az életét. A Vígszínházban a Pinokkió, Az üvegcipő, A kastély és Az ember, aki elvesztette az időt című előadásban, valamint A nagy Gatsby-ben és A padlásban, míg a Pesti Színházban az Amadeus, az Egy nő anatómiája és az Igazából komédia című produkcióban is láthatja a közönség.

A színésznő aláírásával díszített Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel elsőként - 1987-ben - Tordy Gézát jutalmazta a társulat. A további kitüntetettek között van Eszenyi Enikő, Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László, Kaszás Attila, Lukács Sándor, Tábori Nóra, Jánoskúti Márta, Kútvölgyi Erzsébet, Igó Éva, Börcsök Enikő, Alföldi Róbert, Hajdu István, Csőre Gábor, Harkányi Endre, Rajhona Ádám, Danis Lídia, Epres Attila, Reviczky Gábor, Hegyi Barbara, Venczel Vera, Bata Éva, Fesztbaum Béla, Péter Kata, Wunderlich József, ifj. Vidnyánszky Attila, Szilágyi Csenge, Kern András, Gyöngyösi Zoltán, Márkus Luca, Waskovics Andrea és Ötvös András.

