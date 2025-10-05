Évtizedekig nem láthatta a nagyközönség: feltárult a rejtélyes fáraó sírkamrája

Az i.e. 1390-1350 között uralkodó, Nagy Amenhotepként ismert fáraó nyughelyét 1799-ben tárták fel. A sírt akkor kifosztották, a leletek és a berendezés nagy része, köztük a szarkofág is eltűnt.

A sír az elmúlt húsz évben japán vezetéssel, három ütemben esett át restauráláson, amelynek során a falfestményeket megtisztították, szerkezetileg megerősítették, és ahol lehetett, helyreállították – mondta Mohamed Iszmáíl, az Egyiptomi Régiségek Legfelső Tanácsának főtitkára. A szarkofág kerete látható, a fedél pedig az eredeti pozícióját jelölve van elhelyezve – tette hozzá.

Luxor, 2025. október 4. Turista III. Amenhotep fáraó felújított sírkamrájában a Királyok Völgyében, az egyiptomi Luxornál 2025. október 4-én. A Kr. e. 14. századi óegyiptomi uralkodó sírja ezen a napon nyílt meg újra a látogatók előtt, az UNESCO égisze alatt több mint két évtizeden át tartó restaurálási munkálatok végeztével. MTI/EPA

A bejárat egy 36 méter hosszú, lejtős folyosón át nyílik a fő temetkezési kamrába; két további helyiség III. Amenhotep feleségei, Tije és Szitamun számára készült mellékkamraként. A Királyok Völgyének számos sírjától eltérően nem minden falrész kapott díszítést, de ahol fennmaradtak festett felületek, Amenhotep egyiptomi istenek társaságában látható, a sírkamrában pedig a Halottak Könyvéből vett jelenetek és szövegek olvashatók.

III. Amenhotep múmiáját már az ókorban áthelyezték nagyapja, II. Amenhotep sírjába. A mumifikált test az évszázadok során erősen megrongálódott, ma pedig a kairói National Museum of Egyptian Civilization állandó kiállításán látható más királyi múmiák mellett.

A fáraó sírjának megnyitása annak a turizmust élénkítő kormányzati erőfeszítésnek a része, amely a Gízai piramisok közelében épült új országos múzeum felavatásával együtt további látogatókat kíván Egyiptomba vonzani, új lendületet adva a 2011 utáni politikai válság nyomán visszaesett ágazatnak.