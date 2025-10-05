ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap Aurél
Rohamrendőrök az elnöki palotát védik tüntetőktől a Georgiai Álom  Demokratikus Georgia kormánypárt elleni titlatkozáson Tbilisziben 2025. október 4-én, a georgiai helyhatósági választások napján. A rendőrség páncélozott járműveket, vízágyút és paprikasprayt vetett be a tömeg visszaszorítására.
Nyitókép: MTI/AP/Zurab Cercvadze

Puccskísérletről beszélnek Grúziában, kemény megtorlás jöhet

Infostart / MTI

A „külföldi ügynökök hálózatának nem szabad többé aktívnak maradnia a grúz politikában” – jelentette ki Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök vasárnap, az előző napi helyhatósági választások utáni követő tüntetéseket kommentálva.

A kormányfő „puccskísérletről” beszélt és további őrizetbe vételeket és ítéleteket jelentett be azt követően, hogy előző este Tbilisziben tömegek vonultak az utcákra kormányellenes jelszavakkal, és néhányan az elnöki palotába is megpróbáltak bejutni. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be.

„Több embert már előállítottak, mindenekelőtt a puccskísérlet szervezőit” – jelentette ki Kobahidze. „Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – tette hozzá, leszögezve, hogy a külföldi ügynökök hálózata nem maradhat aktív az országban.

A grúz belügyminisztérium közölte, hogy a tüntetés öt vezetője ellen a hatalom erőszakos megdöntésének kísérlete címén indítottak nyomozást. Alekszander Darakvelidze belügyminiszter-helyettes azt mondta, hogy kilenc évig terjedő börtön fenyegeti őket elítélésük esetében.

Az ellenzék egy része által bojkottált helyhatósági választások győztese a Grúz Álom-Demokratikus Grúzia kormánypárt volt, minden polgármester-választáson ők diadalmaskodtak.

