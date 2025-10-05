ARÉNA - PODCASTOK
Flags of the USA and Hungary against the background of the blue sky
Nyitókép: 3dmitry/Getty Images

Eldőlt, kit küld Budapestre Donald Trump

Infostart

Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetének. A jelölést október 2-án továbbították a szenátus külügyi bizottságához, amely a végső jóváhagyásról dönt majd. A jelölését a pozícióra korábban esélyes Bryan Leib is megerősítette, hangsúlyozva Magyarország jelentőségét az Egyesült Államok számára Európában.

Több hónapos találgatás után Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landa üzletembert nevezte meg az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetjelöltjeként. A The Washington Post kinevezési nyilvántartása szerint a jelölést október 2-án továbbították az Egyesült Államok szenátusának külügyi bizottságához, ahol a végső megerősítésről döntenek majd – számolt be az Index.

A hírt Bryan Leib is megerősítette a közösségi oldalán pénteken, aki korábban szintén esélyes volt a posztra, amelyet Joe Biden elnöksége idején David Pressman töltött be.

Szeretném őszinte gratulációmat kifejezni Ben Landának Donald Trump elnök jelölése alkalmából, hogy ő lesz az Egyesült Államok következő magyarországi nagykövete – írta Leib az X-en, jelezve: „Magyarország az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségese Európában. Trump elnök vezetése alatt kétségem sincs afelől, hogy a két nemzet közötti kapcsolat tovább fog erősödni, és új magasságokat ér el.”

A Hungarian Conservative beszámolója szerint Benjamin Landa New Yorkban született, ahol jelenleg is él, karrierjét elsősorban az egészségügyi szektorban építette fel. Az üzletember a SentosaCare LLC társalapítója és vezérigazgatója, amely vállalat idősgondozó intézményeket üzemeltet. Emellett aktívan részt vesz a zsidó közösségi és jótékonysági életben, támogatója több amerikai és izraeli vallási intézménynek.

A Belaaz szerint Landa már hosszabb ideje lobbizott a nagyköveti tisztségért, és szeptember végén Donald Trumppal is találkozott a Fehér Ház Ovális Irodájában. David Pressman januárban távozott posztjáról, amikor Donald Trump megkezdte második elnöki ciklusát. Március óta Robert Palladino, a külügyi szolgálat tapasztalt diplomatája látja el a budapesti nagykövetség vezetését ideiglenes megbízással.

