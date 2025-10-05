Eldőlt, kit küld Budapestre Donald Trump

Több hónapos találgatás után Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landa üzletembert nevezte meg az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetjelöltjeként. A The Washington Post kinevezési nyilvántartása szerint a jelölést október 2-án továbbították az Egyesült Államok szenátusának külügyi bizottságához, ahol a végső megerősítésről döntenek majd – számolt be az Index.

A hírt Bryan Leib is megerősítette a közösségi oldalán pénteken, aki korábban szintén esélyes volt a posztra, amelyet Joe Biden elnöksége idején David Pressman töltött be.

Szeretném őszinte gratulációmat kifejezni Ben Landának Donald Trump elnök jelölése alkalmából, hogy ő lesz az Egyesült Államok következő magyarországi nagykövete – írta Leib az X-en, jelezve: „Magyarország az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségese Európában. Trump elnök vezetése alatt kétségem sincs afelől, hogy a két nemzet közötti kapcsolat tovább fog erősödni, és új magasságokat ér el.”

A Hungarian Conservative beszámolója szerint Benjamin Landa New Yorkban született, ahol jelenleg is él, karrierjét elsősorban az egészségügyi szektorban építette fel. Az üzletember a SentosaCare LLC társalapítója és vezérigazgatója, amely vállalat idősgondozó intézményeket üzemeltet. Emellett aktívan részt vesz a zsidó közösségi és jótékonysági életben, támogatója több amerikai és izraeli vallási intézménynek.

A Belaaz szerint Landa már hosszabb ideje lobbizott a nagyköveti tisztségért, és szeptember végén Donald Trumppal is találkozott a Fehér Ház Ovális Irodájában. David Pressman januárban távozott posztjáról, amikor Donald Trump megkezdte második elnöki ciklusát. Március óta Robert Palladino, a külügyi szolgálat tapasztalt diplomatája látja el a budapesti nagykövetség vezetését ideiglenes megbízással.