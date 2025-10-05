Dobrev Klára bemutatta a DK 106 országgyűlési képviselőjelöltjét

106 bátor és elkötelezett nő és férfi vállalta a szolgálatot a párt színeiben a 2026-os választásokra – mondta Dobrev Klára a párt jelöltbemutató kongresszusán, hangsúlyozva, hogy ők nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban.

Mint fogalmazott, jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert „csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak”. „A mi jelöltjeink nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben” – tette hozzá, utalva a Tisza Párt elhúzódó jelöltállítási folyamatára.

A politikus kiemelte, hogy a Demokratikus Koalíció csapata tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze. Hozzátette, hogy a DK jelöltjei azok, „akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk”, és akik „nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől”.

A DK elnöke beszédében bemutatta a DK mind a 106 országgyűlési képviselőjelöltjét a 2026-os választásra, valamint kitért programja legfontosabb elemeire is.